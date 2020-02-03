【武漢肺炎】安徽女售賣企業捐贈政府的N95口罩？　警方透露內情

武漢肺炎疫情持續升級，醫療物資問題受到社會廣泛關注。針對網傳安徽合肥一女子網上售賣「企業捐贈政府的口罩」一事，合肥警方回應指其不實。

合肥警方2月2日通報稱，2月1日晚，合肥市公安局接到多名網友舉報，稱網民「周周」在網上倒賣捐贈給政府的防疫口罩。合肥警方連夜成立專班展開調查。經查，「周周」所稱的「政府捐贈庫存」，實為「周周」幫助他人採購捐贈物資的餘貨，非政府受贈物資。

警方表示，「周周」兼職微商，想以「政府捐贈庫存」證明口罩質量符合標準，引發網友質疑後，「周周」不作澄清解釋且言語不當，導致不良影響，公安機關已對其進行訓誡。

據此前網傳聊天截圖顯示，「周周」通過社交平台微信售賣N95口罩，其還稱該口罩為「政府捐贈庫存」。

該女子發出的口罩截圖，除了一張口罩圖外，還有一張貼有「棕潤生態建設集團有限公司捐贈」字樣的圖片，隨即引發網友質疑。

對此，棕潤生態建設集團董事長孟偉於2月1日回應稱，圖片上的口罩是自己公司找「周周」代為定購的一批口罩，總共4,000個，其中2,000個捐贈給合肥市井崗鎮十八崗村，還有一部分自留。2月1日下午，他們已經將口罩全部拉走捐贈。而這張照片，是在口罩拉走之前被拍下的，一般打包時，會由口罩廠家代為張貼上「某公司捐贈」的字樣，這樣方便拿貨。

他表示，「不管怎麼樣，她這種行為，必須要道歉，給社會造成這麼大的負面影響。」

無獨有偶，名為「楊曼曼」的網友也於2月1日，曬出了一條標題為「跟我做朋友嗎」的朋友圈，並配發疑為一打N95口罩的圖片。朋友圈定位地址為「揭陽棉湖鎮人民政府」；並稱這些口罩是她從舅舅政府單位所獲。

對此，廣東省揭陽市警方通報稱，經查，網民「楊曼曼」1月29日晚到其舅舅（揭西縣某局工作人員林某）家，其舅媽送她兩盒共20個口罩。口罩是林某朋友謝某所送，來源為謝某兒子2019年5月在拼多多所開網店的銷售庫存，型號為「保為康」，並非政府部門防疫物資。同時，該網友被處以行政拘留10天、罰款人民幣500元的處罰。