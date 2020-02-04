【武漢肺炎】主人歸期難定寵物困守武漢　當地動物協會上門助餵食

新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，其中重災區湖北武漢自1月23日起「封城」。不少寵主在農曆新年前已回鄉，遺下寵物在家。如今他們因「封城令」無法回家，被獨留在家的寵物也因此面對缺水缺糧的危機。 內媒近日報道，為了拯救這些寵物，武漢市小動物保護協會提供志願者上門援助，對求助人住所內的貓狗進行餵食清理。有志願者表示，「保護自己的前提下，幫助小動物也是我們該做的事」。

武漢市小動物保護協會發布的援助通告。（紅星新聞）

報道稱，武漢「封城」之後，該協會開始收到很多關於滯留家中動物無人照看以及健康狀況不可控的求助信息，所以其在微信公眾號發布了一則《疫情管控期間居民家中滯留伴侶動物援助通告》。

根據通告內容，寵主首先需領取援助登記表，協會將根據實際情況，提供志願者上門援助。入戶時，志願者會以拍攝短片或視訊通話的形式記錄援助過程，以避免不必要的糾紛。援助時，若家中餘糧不多，協會將無償提供攜帶的狗糧、貓糧。此外，入戶過程中（比如開鎖）產生無法避免的費用由求助人承擔，協會不額外收取費用。

被獨留武漢家中的小貓。（紅星新聞）

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據其中一名志願者小偉介紹，求助人進入援助群組後，需要登記資料。協會通告篩選得悉哪些寵物情況最緊急，優先考慮救援。截至2月1日，他透露，目前已經解決了200多戶的問題，協會上門的有60多戶，主要是通過互助的形式。

不過，其實協會對上門援助貓狗曾出現分歧。協會會長杜帆支持援助計劃，他保守估計，武漢市寵物貓狗的數量有60到80萬隻，「我們是武漢市唯一一家有合法身份的動保組織，在非常時期站出來是我們的責任。」

杜帆表示，另一方不贊成做這件事，理由是號召志願者上門救援，萬一發生感染，對協會的負面影響會非常大。惟經過幾番爭論，最終考慮到武漢「封城」持續時間還不確定，如果貓狗死在家中，可能對社區會造成二次的環境污染，協會最終還是通過了援助計劃。

同時，為避免入戶後的糾紛，協會在上門援助前需要房主拿著自己的身份證，按照「我叫某某某，住在XX小區X棟X單元X號，現在委託武漢市保護小動物協會工作人員到我家裡去幫忙餵食貓狗」的格式錄製一段短片。志願者在進入求助者家中後，會同時使用兩部手機，一部手機用來與房主視訊通話，另一部用來拍攝工作影片留底。

武漢小動物保護協會的工作人員用視訊通話的形式讓寵主看到開鎖的情況。（紅星新聞）

國家衛健委：未發現人寵之間會互相傳染新型肺炎

據悉，針對「寵物是否會傳播新型冠狀病毒」的問題，世界衛生組織曾回應稱，目前沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠狀病毒。與寵物接觸後，洗手可以顯著減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播，如大腸桿菌和沙門氏菌。

此外，在2月３日湖北舉行的疫情防控例行發布會上，國家衛生健康委專家組成員蔣榮猛表示，到目前為止，還沒有發現有寵物感染冠狀病毒再傳給人的，也沒發現病人感染了冠狀病毒以後，讓家中的貓和狗發病的。他認為，病毒有種屬屏障，不會隨便跨越。

（紅星新聞／央視新聞）