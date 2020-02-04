【武漢肺炎】廣東疫情場所地圖上線　市民可追蹤病例避開感染區域

新型冠狀病毒肺炎在全國擴散，截至昨日（3日），內地確診人數逾2萬宗，其中湖北省確診逾1萬3千宗，另外浙江省和廣東省均有超過700人確診，廣東取代浙江成為第二多人確診的省份。 為了應對疫情，內地一間數據分析平台推出了廣東疫情場所地圖，將官方確診病例資料納入平台上地圖，用戶可通過地圖追蹤包括深圳、廣州、東莞在內的廣東10個城市疫情場所，了解自己距離感染地點有多近，從而避開感染區域。

廣東疫情場所地圖涵蓋深圳、廣州、東莞等10個城市。（網站截圖）

根據觀察，截至今日（4日），廣東疫情場所地圖標註了該省10個城市的感染地點，包括深圳、廣州、珠海、中山、東莞、湛江、肇慶、梅州、佛山和惠州。

據此軟件開發者「地圖喵」介紹，疫情場所地圖上的數據來自廣東各城市衛健委網站或微信公眾號等官方渠道，由志願者比對不同地圖標註而成。不過開發者強調，此地圖不保證位置準確性，僅供參考。

藍色區域被標註為疫情場所，地點位置和名稱一目了然。（網站截圖）

以深圳為例，截至3日已累計錄得269宗確診病例，為全省的重災區之一。其疫情場所地圖上標註了感染或患者接觸過的地點，有屋苑或社區名稱（如：南頭街道麒麟花園、福華新村）、酒店名稱（如：深圳佳兆業萬豪酒店）、商場名稱（如：泰華商業）等等。

據中央社報道，有深圳市民表示，「看這地圖心理上會好受些。雖不能保證在身邊不會有新病例，但可以避開感染地點。」

（綜合報道）