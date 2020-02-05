【武漢肺炎】197萬片假口罩流入湖南　層層分銷牟利有完整產業鏈

新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，多地的口罩等防護物資緊缺，普通市民「一罩難求」。惟疫情嚴峻之際，仍有黑心商販趁機「發國難財」，生產銷售質量極差的假口罩。 湖南長沙警方周二（4日）透露了3宗相關案件，共計查處197萬片假口罩，已幾乎全部流入湖南市場。據悉，假口罩案為層層分銷，背後是一條假口罩產業鏈，0.04元（人民幣，下同）/片的入貨價最終以3元/片賣出。此外還有專業醫械機構參與作案。

湖南長沙警方公布假口罩案件的詳情。（澎湃新聞）

根據當地警方通報，長沙公安局天心分局聯合當地市場監管部門，於周一（3日）破獲一宗銷售6萬多片假河南「飄安」牌口罩的售假案，刑拘4人。翌日（4日），長沙公安局食藥環偵支隊宣布，再破獲兩宗銷售「飄安」假口罩案，分別涉及假口罩85萬片和106萬片，惟這些假口罩在案發時已基本售完。

警方透露，在上述6萬片假口罩案中，在長沙一間藥房售價3元/片，是老闆葉某文從商家梁某處以2元/片入貨，而梁某的口罩又是從張某園處以1.5元/片入貨，張某園的口罩則是從李某兵處以0.5元/片入貨，李某兵本人則是以0.32元/片從河南新鄉入貨。

此外，長沙警方還於上周六（1日）從岳麓區一個屋苑發現住戶劉某凡在微信朋友圈銷售偽劣「飄安」口罩。該案中，劉某凡售價3元/片的口罩，是以1元/片從崔某奎處入貨，崔某奎和劉某的口罩又是以0.12元至0.25元/片從匡某處入貨，匡某的口罩是0.06元/片從張某處入貨，張某則是從位於河南安陽的家庭作坊，以0.04元至0.055元/片入貨。

警方指這批被查獲的假口罩質量非常差，只有薄薄的一層，未經消毒且不能阻隔病毒傳播。（澎湃新聞）

警方表示，這批假口罩質量差，沒有經過正規嚴格消毒等程序，不符合醫療器械產品的製作規範，不能起到阻止病毒傳播的作用。

據悉，生產正規「飄安」口罩的河南飄安公司位於河南省長垣縣，是內地三大衛材基地之一。自1月28日來，河南飄安集團有限公司的微信公眾號已4次發出鄭重聲明，稱市場上假冒偽劣口罩並非其生產，要求消費者及時舉報。

內地市場上近日出現大批假冒偽劣河南「飄安」牌口罩。（澎湃新聞）

保健品店主牟暴利遭刑拘

而在上述106萬片假「飄安」口罩的案件中，警方查明，上月23日，長沙某醫藥流通園康美源保健品店店主張某光為牟取暴利，在明知是假貨的情況下，以0.3元/片的價格，從非法渠道購進假冒偽劣的「飄安」醫用口罩106萬片。

1月24日一天之內，106萬片口罩就被張某光轉手以0.75元至1元/片的價格迅速銷售到了長沙、婁底、岳陽、衡陽等地的多個下線客戶，銷售金額達到78萬餘元，非法獲利45萬餘元。

警方表示，單次使用的醫用口罩屬於第二類醫療器械產品，涉案的保健品店具有二類醫療器械銷售資格，「店主具備專業能力和素質去辨別假冒偽劣醫用口罩，但他還是進了假口罩，所以我們要對他刑拘。」

（澎湃新聞）