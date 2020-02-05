【武漢肺炎】「最嚴出行管控」下的溫州：居民憑「通行證」外出

武漢肺炎疫情持續。自2月1日起，浙江溫州實行「最嚴」市民出行管控措施，覆蓋全市9百多萬人：每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，出門採購生活物資，其他人員除就醫、公共服務或國民生計相關工作，原則上不要外出。 為嚴格執行出行管控安排，溫州市鹿城區仰義街道製作「通行證」，並陸續發放當地居民手中，要求直至2月8日24時為止，憑證出入。

仰義街道計劃發放1萬餘張「通行證」，嚴格憑證通行。（中新網）

在溫州市出台管控安排後，鹿城區仰義街道為落實相關規定，在各個交通卡口落實「兩查兩問」。在此基礎上，通過通行證強化出行管控，分發「通行證」，嚴格憑證通行。

仰義街道計劃發放1萬餘張「通行證」，其外觀類似一張「糧票」，正面寫著「出門壹次」以及鼓勵減少出門的口號，背面則是溫州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組通告（第6號）內容，即「每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，出門採購生活物資」，以及一句買齊物品的「溫馨提示」。

自2月1日起，浙江溫州實行「最嚴」市民出行管控措施，每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，出門採購生活物資。（中新網）

據仰義街道監測點工作人員介紹，已經發放通行證的家庭，必須憑證出行；尚未發放通行證的家庭，仍然實行登記制度；需要正常上班的人員，則需要工作單位的證明。

目前，仰義街道每個村只留一個出行通道，進村人員必須接受體溫檢測，體溫正常方可入村。出村者必須憑藉「出門壹次」通行證方可出村，且每兩天每戶只能出去一人，用完即作廢。