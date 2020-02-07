浙江省是今次新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴重的省份之一，據最新數字，全省截至周五（7日）下午4時，累計有1006宗確診病例。 其中在浙江衢州九華鄉，當地為阻止民眾聚集打麻雀散播病毒，不但派人逐家逐戶上門勸說，更索性沒收數百副麻雀中的「一索」，待疫情過後才發還。

衢州柯城區九華鄉鄉政府，周三（5日）下午有一個別開生面的記者會，鄉幹部正在清點從各行政村中收繳得來的「一索」。

工作人員清點「一索」後用信封包好及登記封存。（網上圖片）

據副鄉長汪濤表示，當地雖然已鋪天蓋地宣傳疫情防控，但仍有部分村民置若罔聞，繼續聚集打麻雀。有見及此，鄉政府就決定將村民家中麻雀的「一索」暫時收繳，用信封包好及登記封存，待疫情過後才發還。

鄉政府周三安排村幹部、執法隊員、網格員，依次收繳各村民麻雀中的「一索」並統一保管。麻雀數目不完整就無法使用，從源頭上斷絕村民聚眾打麻雀的可能。

浙江多地的麻雀室已經關閉。（交匯點）

事實上，全國多地近來都有發生與打麻雀有關的確診病例。在寧波，一名65歲女子有咳嗽、咳痰等症狀後，一直未有重視去睇醫生，反而繼續與固定「雀友」在家中打麻雀，結果導致多人受感染。江蘇連雲港的5宗確診病例，更是全部都與同一間麻雀室有關連。

（綜合報道）