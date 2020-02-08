【武漢肺炎】內地多市取消元宵節花燈祭祀活動　鼓勵市民視訊交流

今日（8日）是農曆正月十五元宵節， 但因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散的態勢，內地多個城市的傳統民俗活動都相繼取消，以減少人員聚集和傳染風險。

2月7日，寧夏德豐大廈大屏幕上亮出「勤洗手 不聚會 講衛生 戴口罩」等標語。（中新社）

綜合內媒報道，山東海陽早在周一（3日）發布《關於取消正月十五送燈祭祀活動的倡議書》稱，「由於當前疫情防控形勢嚴峻，為了避免因人員聚集引起疫情擴大，也為了您和家人的身體健康，我們向廣大市民朋友發出如下倡議：主動聯繫在外親屬不要回鄉祭奠，為了自己和親人的安全健康， 請各位市民朋友通知在外的親人、朋友不要回鄉上墳祭祀。 」

倡議書強調，「這既是對全市疫情防控工作的莫大支援，也是對護林防火工作的莫大支援。 主動取消正月十五送燈祭祀活動為了減少人員聚集和傳染風險，請在疫情徹底結束前不要上墳送燈，特別是不要去公墓或集中埋葬點送燈祭祀。 」

吉林敦化周三（5日）亦發布《取消正月十五節慶活動的公告》稱，鑑於當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作形勢，根據省、州、市防控工作要求， 取消原定於元宵節舉辦的第38屆新春燈展開燈儀式、秧歌表演、禮花燃放等節慶活動，燈展活動將適時延期舉行。

另據黑龍江伊春市政府官網消息，伊春市應對疫情工作領導小組指揮部周四（6日）發布通告稱，已先後下發通告，明令取消各類演出、展覽、聚集性群眾文化活動，禁止市轄區內元宵節祭祀送燈、 文藝演出、燈謎燈會、觀燈遊園、秧歌匯演、燃放鞭炮禮花等一切涉及人口流動和聚集的民俗活動；禁止舉辦各類聚集性促消費活動；禁止喜喪宴席、集會等群眾性聚集活動。

福建多地祭出最嚴出行禁令，要求盡量不外出，倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。 （中新社）

有敬公媽習俗的福建晉江，也同樣取消了元宵節相應的傳統活動。近日，晉江池店鎮多個村宮廟、祖厝外的明顯位置，全部都拉上了橫幅、布條，貼上公告，提醒村民在正月十五取消一切民俗活動。

青海西寧周五（7日）則發布《關於取消正月十五花燈觀賞活動的通告》。該通告稱，為持續做好疫情防控工作，將取消市域內十五花燈觀賞及社火巡遊等活動，鼓勵群眾以視訊、QQ 、微信等形式展示才藝、互動交流。

（澎湃新聞）