【武漢肺炎】一罩難求！黑龍江倡議民眾用N95「一換五」醫用口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，口罩等防護物資極度短缺。為了保證防疫前線的醫護人員有足夠的防護用品，黑龍江政府周五（7日）發布公告，倡議全省市民用醫用防護口罩（或符合N95／KN95及以上標準顆粒物防護口罩，下同）置換一次性使用的 醫用口罩。 此外，吉林和浙江等地政府近日亦下發通知，禁止公職人員購買和使用N95醫用防護口罩。

黑龍江政府發出公告，倡議市民參與口罩置換活動。（網站截圖）

根據黑龍江政府的公告，口罩置換活動率先在中省直各單位開展，根據個人意願，按照1：5比例進行口罩置換（1只醫用防護口罩置換5只一次性使用醫用口罩），並由各單位統一登記回收後交省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情指揮部物資保障組置換。

置換活動要求確保置換口罩全新未使用。各市地根據實際情況制定具體置換辦法，置換回收的醫用防護口罩則由各市地自行管理用於醫用。

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浙江疫情防控工作領導小組辦公室亦於周五發布《關於加強口罩統籌管理的指導意見》。意見指出，在公共場所實施佩戴口罩的控制措施，科學指導不同場所、不同人群選擇合適口罩類型，不過度防護，實現有限資源精准投放，並嚴禁公職人員私自佔用全省統一調配的醫用口罩。除特殊崗位防護需要外，公職人員一般不得佩戴N95醫用防護口罩。

除浙江外，吉林疫情防控工作領導小組也下發通知，要求全省各級黨政領導幹部、公務員及各類公職人員一律不得購買和使用N95口罩，並邀請傳媒和社會公眾予以監督。

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（綜合報道）