【武漢肺炎】「鄂」字車牌寸步難行　湖北司機高速公路流浪近20天

湖北省是新型冠狀病毒肺炎的重災區，省內多個城市上月已相繼「封城」，嚴格管理人員及車輛進出。 隨著疫情在全國擴散，確診病例每日上升，其他省市也對湖北籍民眾嚴加提防。 來自湖北天門的肖先生是一名貨車司機，他在疫情大爆發前身處外地工作，臨近農曆新年的時候本想返回家鄉，唯當時湖北疫情愈來愈嚴重，肖先生也因貨車是湖北車牌寸步難行，無法進入其他省市的服務區，結果只能一直在高速公路上「流浪」，近20日都無家可歸。

湖北貨車司機肖先生停在應急道路休息，執勤民警上前詢問情況。（搜狐視頻/影片截圖）

綜合內媒周五（7日）報道，50歲的肖先生自1月7日離開湖北，駕駛貨車去了福州、深圳、貴州等地運貨，又在高速公路上度過除夕。及至1月25日左右，湖北變成重災區，身在四川的他想要返湖北，但因湖北車牌被拒絕進入其他城市，只能一直困於高速公路上。

1月29日，肖先生輾轉到了陝西漢中，由於已經2天沒有睡覺，他將貨車停在應急車道稍作休息，期間遇到漢台中隊的執勤民警。 肖先生向對方訴說了自己「流浪」高速的悲慘經歷。

肖先生哭訴自己無法回家。（搜狐視頻/影片截圖）

在一段影片中，肖先生面對鏡頭哭訴：「大概是（年）初二初三才知道，全國新冠病毒疫情大爆發，湖北是發源地，到處實行交通管制。因為我是湖北的車，非常敏感。 服務區也不讓進，高速也不讓下，一直在高速上面跑了一個多星期了。真的太累了，太累了。 」

肖先生還說，他唯一的奢望，是有個地方能讓自己停下來「好好睡一覺，吃一口飯」。他表示，「有時開著車，都快要睡著了，我只能用手打我自己的臉，讓自己清醒一點，（如果）撞了別人的車那就害了人了。 」肖先生又透露，自己身上的錢已經全數用完，無法返回湖北，每日靠杯麵充飢，不知道還能堅持多長時間。

不過在了解情況後，民警和防疫人員為肖先生做了檢查和消毒，並提供了食物和水。為了不麻煩大家，肖先生婉拒民警為他安排的賓館，而是繼續將車停在服務區暫住，一天只吃一餐飯，一等就是10天，期間交警陸續來探望他。 對於民警的幫助，肖先生表示非常感激。

（綜合報道）