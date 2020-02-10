【武漢肺炎】要求外返租戶進入需繳50萬保證金　成都一社區捱轟

武漢肺炎持續延燒，﻿內地多地實行小區封閉式管理。四川成都一社區周一（10日）發布「禁止市外返蓉（按：成都）租戶進入小區」的公告，其中規定，租賃方與租戶各交50萬元（人民幣，下同）保證金，引發網民強烈批評。

網傳照片顯示，這份公告名為《大面街道龍華社區關於禁止市外返蓉租戶進人小區的公告》，內容提到，2020年2月10日10時起，龍華社區所有小區不再放行市外返成都租戶進入，各小區業主如將房屋出租給成都市外人員，請自行聯繫告知租客近期內不要過來居住，直至疫情結束；如果確有要進入的，須出租和租賃雙方出具書面承諾。

書面承諾內容包括：租賃方保證14天不出門，自行居家隔離；出租方負責監管租賃方隔離期間的行蹤及健康狀況，並幫助對方購買生活必需品；雙方各交50萬元保證金（萬一屬帶病毒進入者，此款用於對鄰居的補償）。

大面街道龍華社區隸屬於成都市龍泉驛區。當日下午，該社區一位工作人員向傳媒證實這份公告的真實性，並表示，制定這一規定的目的「並不是為了收錢，而是為了大家的安全」；社區還未收到保證金。

這位工作人員稱，公告擬定50萬元保證金的做法，屬於「村規民約」，通過了社區議事會的一致同意，議事會包括社區領導和一些居民代表。不過，事件仍然引起網上不少批評聲浪，直指這份公告傲慢、荒唐。

網民熱議：

「連吐槽都不知道從哪裡吐槽起，實在想不明白這個政策是怎麼提出來，怎麼通過發布出來的」 「『特殊時期』就能這麼亂來？拿着雞毛當令箭吧」 「為甚麼不要500萬？這樣利息豐厚點。」 「能隨便交個50萬我還租你的房呢？」

涉事社區同日稍晚回應事件稱，相關做法確實不妥，已撤下公告，並已發布致歉信。信中指出，由於社區工作失誤、考慮欠周，不當發布上述公告，目前該公告已停止實施。「為此帶來的不安，敬請諒解！」

（綜合報道）