【武漢肺炎】抗疫期間湖南20歲男為求刺激報假警16次　遭行拘10日

新冠肺炎疫情持續蔓延，內地各地皆投入大量人員抗疫。湖南益陽市一名20歲男子為尋求刺激，竟在疫情防控期間先後報假警16次，還謊報火警，最終被捕。

湖南省衛生健康委員會官網1月23日晚公佈，湖南啟動重大突發公共衛生事件一級響應。圖為湖南長沙火車站，眾多旅客佩戴口罩出站。（中新社）

內媒報道指，涉案姚姓男子2月5日以來，先後使用其父親手機報警16次。姚男除了會用接通電話後又掛斷的方式佔用社會應急資源外，2月9日下午更謊報火警。姚男當時表示：「汽車東站旁一居民房廚房起火了，你們快來！」

益陽市119指揮中心當即指令赫山消防大隊出動14名指戰員、兩台消防車前往處置。消防官兵到達上述地點後，卻發現現場一切正常，並無任何火災跡象，經回撥報警電話聯繫核實，姚男卻聲稱自己並未報警。姚男在同日被捕歸案。

湖南益陽市一名男子為尋求刺激，竟在疫情防控期間先後報假警16次，還謊報火警，最終被捕。（中新網）

姚男表示，「火情是我在家裏無聊時虛構的，我就是覺得好玩，讓消防車白跑一趟。」目前，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》之規定，姚男被公安機關行政拘留十日。

據湖南省衛健委，2月10日湖南省報告新冠肺炎新增確診病例33例，其中益陽市佔1例。湖南省累計報告新冠肺炎確診病例912例，其中益陽市佔54例。

（中新網）