【武漢肺炎】武漢男攀爬物資車抵上海欲赴美國留學　遭居家隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，據內媒報道，2月9日（周日）晚上，一名武漢男子聲稱通過攀爬上物資車的方式抵達上海，計劃3月份去美國留學，最終需接受居家隔離觀察。

一名武漢男子（面向鏡頭戴口罩男子）聲稱通過攀爬上物資車的方式抵達上海，計劃3月份去美國留學，最終需接受居家隔離觀察。（影片截圖）

報道指，該武漢男子自稱居住在武漢礄口區電源村，2月8日晚上帶著行李箱，一個人步行了大半個小時，在高速公路路口攀爬上一輛物資車上，經過一天一夜，在9日晚上抵達上海。

該男子自稱是為了趕上海國際航班的飛機出國留學。男子抵達上海後自己主動上報，10日檢疫人員找到該男子問話時，他稱只是想先離開武漢，試一下看能不能從上海去美國上學。男子經社區及衛健委人員檢測，體溫正常。目前，該男子已居家隔離觀察。

2月10日，武漢市新冠病毒疫情防控指揮部發布第12號通告，指自即日起對全市所有住宅小區實行封閉管理。（新華社）

據早前報道，1月23日，武漢市關閉公交、地鐵、輪渡、長途客車以及天河機場與火車站離漢通道，並勸告市民不要離開武漢。

美國總統特朗普1月31日簽署行政命令，宣布美國進入公共衛生緊急狀態，暫時禁止14日內曾前往中國的外國人入境，美國公民和永久居民的直系親屬則不在此限。有關行政命令在當地時間2月2日下午生效。美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）2月2日稱，會進一步收緊入境政策，要求所有入境人士申報是否到過中國。

網民熱議：

「怎麼想的？美國也不讓你入境啊。」

「來都來了，老老實實隔離吧。」

「心情可以理解，但此舉危害社會，有可能帶給上海極大災難。屬於極不負責任之舉。」

「先學會做人吧。」