【武漢肺炎】謊稱從武漢返回尋求隔離　山東男騙吃騙住遭行拘7日

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情在全國擴散。在山東青島，一名55歲男子早前聲稱從武漢監獄釋放回來，並主動向疫情防控部門尋求隔離，他其後被安置到隔離點進行為期14天的隔離。 惟當地警方經調查後卻發現，這名男子根本未到過武漢，只是想以謊言換取免費住宿和食物。

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地多個省市對疫區湖北籍人員嚴加提防。（資料圖片／中新社）

據內媒報道，事發在1月26日，涉事的高姓男子在青島西站出站口突然對檢查人員稱，他剛從武漢監獄釋放回來，尋求隔離。此舉立即引起疫情防控各相關部門重視，高男很快被接走，並在濱海街道設置的隔離點進行為期14天的隔離。

令人奇怪的是，高男聲稱他有咳嗽發熱的症狀，但是經多次檢測，醫生發現其體溫均正常，且他對其行蹤軌跡閃爍其詞，無法說清乘坐車次等訊息。由於事關疫情防控，高男還是被按照規定進行隔離。

隨後數天，當地警方及相關部門圍繞高男的行蹤進行大量的外圍調查，一直沒有發現他到過武漢的軌跡。另外，直到2月10日隔離期結束，高男一直也沒有任何發病的症狀。警方後來傳喚高男，對方才承認謊稱從武漢返回。

高姓男子（中）謊稱從武漢返回尋求隔離，騙吃騙住遭行拘。（網上圖片）

據高男供述，他戶籍地在青島，但平時多在外地打零工，一直單身。事發當日高男乘坐火車從同屬山東省的日照市返回，此時他已經得悉從武漢返回的人員需要隔離，想到自己回家也是一個人過，就想以隔離為由「騙吃騙住」。實際上，高男連湖北都沒有去過，也根本不是從武漢返回。

由於高男的行為涉嫌虛構事實擾亂公共秩序，警方在查清其違法事實後，給予高男行政拘留7日的處罰。

（齊魯晚報）