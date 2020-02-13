【武漢肺炎】江蘇患者家中自行服用雙黃連口服液　病情加重送院

治療新型冠狀病毒肺炎的藥物仍在研發，此前有傳媒報道，中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒，引發內地民眾連夜排隊搶購。 江蘇連雲港市一名57歲男子日前身體不適，連續兩日服用雙黃連口服液後，病情加重，入院治療後被確診感染新冠肺炎。據悉，這名患者目前在市定點醫院隔離治療，病情穩定。

上海藥物所此前曾稱，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。（網絡圖片）

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連雲港疫情防控工作領導小組辦公室周三（12日）通過官方微信公眾號發布疫情通報，提到一位確診病例曾在家中自行服用雙黃連。據介紹，這名病例是一名57歲男子，其密切接觸者中，有人曾與病例密切接觸。他在上周五（7日）身體出現不適，當日被兒子接至家中，連續兩日自行服用雙黃連。

及至周日（9日），這名男子出現頭暈、胸悶、乾咳症狀，由兒子送至醫院發熱門診就診，被收治住院隔離治療。他其後於本周二（11日）確診為新型冠狀病毒肺炎病例，目前在市定點醫院隔離治療。

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地多個省市實行居民區封閉管理。（中新社）

據此前報道，中國科學院曾於1月底公布，轄下上海藥物所和武漢病毒所聯合研究，初步發現中成藥雙黃連口服液，可抑制新型冠狀病毒，內媒記者其後再向上海藥物所求證時，相關人員表示，目前是初步發現對病毒有抑制作用, 但是對病人如何有效, 還要做大量試驗。

《人民日報》的官方微博也提醒民眾，抑制並不等於預防和治療，呼籲普通人不要搶購或自行服用雙黃連口服液，又稱藥物或有副作用，包括可能引起過敏性休克及皮膚出疹。

（綜合報道）