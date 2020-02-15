【武漢肺炎】舉家逃到泰國躲避疫情　湖南疾控官員擅離職守被革職

新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，湖南紀委監委官網周五（14日）披露多宗違反疫情防控紀律的典型問題，其中張家界市疾控中心一名官員在得悉該市出現確診病例後，竟擅離職守、臨陣脫逃，攜家人到泰國躲避疫情。

張家界市疾控中心一名官員「臨陣脫逃」被撤職。（影片截圖）

通報稱，1月21日，張家界市疾控中心慢性非傳染性疾病防治科科長李文傑被抽調到該市新冠肺炎疫情防控指揮部，負責疫情信息報送工作。在獲悉該市出現1宗確診病例後，李文傑害怕自己及家人被感染，遂從單位取走個人護照，於1月30日攜家人乘飛機到泰國躲避。期間，李文傑向單位謊稱其母親和武漢有關人員有接觸，自己在老家自行隔離。經多次勸返，李文傑於2月9日下午乘飛機從泰國回到張家界。

通報還說，經查，李文傑對組織不忠誠不老實，擅離職守、臨陣脫逃，嚴重違反政治紀律、組織紀律，給予其撤職處分，涉及其他問題在進一步調查中。張家界市疾控中心党辦工作人員熊月鳳、市衛健委人事科科長伍燕未嚴格執行護照集中保管的有關規定，被分別給予黨內嚴重警告、黨內警告處分。

消息傳出後，隨即成為內地網民熱議話題：

「疾控中心科長還能做出躲疫情的事情來，這是你的工作大哥！」 「這樣的幹部，沒有擔當，沒有責任意識，該罷免！」 「這場疫情就是一面照妖鏡。」 「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」 「不想當英雄，也別當逃兵。」

中新網評論「逃跑」官員是厚顏無恥。（微博截圖）

此外，官媒中新社旗下的《中新網》也在微博發表評論稱，「面對疫情，對民眾生死不聞不問，實在可憎、可惡！這樣的人，無論做官還是為人，都可以用厚顏無恥來形容。」

評論還說，趨利避害是人的本性，但作為公務人員，爾俸爾祿，民脂民膏。「所謂養兵千日用兵一時，養你的時候你吃飽喝足了，終於要用你了你卻來個走為上計，這到哪兒能說出理來？」

（綜合報道）