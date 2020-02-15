【武漢肺炎】缺口罩怕被感染　四川女穿長頸鹿公仔充氣服進出醫院

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，四川瀘州一名女子買不到口罩，又怕到人群密集的地方會被傳染病菌，周五（14日）到醫院求診時竟穿上整套長頸鹿公仔充氣服裝，當作防護服，引起許多人圍觀。 事件傳到網上亦引起熱議，惟專家表示，充氣公仔服裝雖然看起來可以與外界隔絕，但衣服上有空隙，仍有可能讓人接觸到病毒，起不到絕對的防護作用，指這種方法「不可取」。

四川醫院出現一隻2米高的「長頸鹿」，吸引眾人目光。（影片截圖）

當日早上，西南醫科大學附屬中醫醫院城北新院門診部，來了一隻高達2米、憨態可掬的「長頸鹿」，引起關注。這隻「長頸鹿」所到之處，無論醫生護士還是病人，都舉起手機拍攝圍觀。隨後，「長頸鹿」又來到醫院住院部，將當日出院的舅舅接回家。

據悉，扮成「長頸鹿」的是38歲何女士，她透露，疫情發生後自己一直沒有買到口罩。後來好不容易在鄉下買到了生產於2015年的庫存口罩，可惜已經過期。何女士只敢在平時出門戴過期口罩，「去醫院和人多的地方，就相當於沒戴。」

由於父母身體都不太好，抵抗力差，何女士只能代替父親來到醫院，然後讓專家通過視訊診斷父親的病，以減少家人受感染的風險。

這套「長頸鹿裝」身高達2米，穿上出門無法開車和坐車，因此何女士只好先將衣服帶出門，到了醫院再穿上。她表示，「充氣服自身帶有鼓風機，一直在充氣，所以裏面不會感覺悶熱或沒空氣。」

何女士稱這件充氣服自帶鼓風機，一直在充氣不會感覺悶熱。（紅星新聞）

網民熱議：

「又想笑又想哭！」 「那也總比沒有防護服好，有的話誰願意穿成這樣。」 「其實挺心酸的。」 「被逼無奈罷了，一罩難求。」 「可愛又感動，希望早日讓大家的生活恢復正常。」

不過，西南醫科大學附屬中醫醫院呼吸內科主任敖素華對此表示，防護服是針對醫護人員需要和病人近距離接觸所採用的防護方式，且使用特殊材料，可以阻隔細菌病毒；而何女士穿的「長頸鹿裝」，雖然看似能起到與外界隔絕的作用，但衣服上的空隙還是有可能讓人接觸病毒，起不到絕對防護作用。

敖素華強調，如果穿充氣衣服回家，不是每天消毒清理，還會帶上細菌。此外，專家還特別提示，目前原則上盡可能少去或不去醫院，除非是必須立即就醫的急症、危重症患者。

（紅星新聞）