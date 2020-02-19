【武漢肺炎】北京疾控專家提醒避免過度消毒　一文睇晒常見誤區

新型冠狀病毒疫情嚴峻，內地不少地方都要求民眾留在家中，儘量減少外出。 北京市疾控中心有疾控專家就提醒，民眾重視家居環境衛生的態度值得讚賞，但應要避免過度消毒及浪費消毒劑。

專家指，一般家庭如果沒有發燒、咳嗽等疑似感染的患者，或是與確診患者有密切接觸的人，並且家人不太有出門聚餐，也沒有客人前來探訪，就沒有必要消毒。（中新社）

據《北京青年報》報道，一般家庭如果沒有發燒、咳嗽等疑似感染的患者，或是與確診患者有密切接觸的人，並且家人不太有出門聚餐，也沒有客人前來探訪，就沒有必要消毒。日常以清潔、衛生為主，堅持每天開窗通風，每次20分鐘至30分鐘，外出回家後認真洗手。

如果有客人探訪，特別是對方有發病的可能時，就有需要對家居表面進行消毒。消毒時使用500mg/L含氯消毒劑擦拭30分鐘，然後再用清水去除殘留。

此外，消毒劑具有一定毒性，所有配製或使用時要做用個人防護措施，可以使用口罩、帽子、手套和工作服。配制消毒劑時，一定要防止液體濺到眼睛，建議佩戴防護鏡。部分消毒劑有一定腐蝕性，使用後須用清水擦拭，防止造成物品損壞。

專家指，養成良好的個人防護習慣比消毒更重要，保持與他人有一米以上距離，到人群密集場所戴口罩、勤洗手。（中新社）

疾控專家指出，過度消毒劑對人體有一定不良刺激，過度消毒更會汙染環境。養成良好的個人防護習慣比消毒更重要，保持與他人有一米以上距離，到人群密集場所戴口罩、勤洗手。

以下就是民眾在消毒時常見的誤區：

沒有出現病人及隱性感染者的場所，以清潔衛生為主，預防性消毒為輔。 不需要對室外空氣進行消毒。 不需要消毒很少用手觸及的室外場所及物品，如地面、綠植、墻面等。 不需要對進入屋苑、單位的人員、汽車、單車等進行消毒。 不需要對進出屋苑、單位的人員消毒鞋底。 家庭、辦公場所等室內下水管道不必經常消毒。

（北京青年報）