【武漢肺炎】貼緊急通知要求夫妻分床睡惹爭議　湖北社區：非強制

近日有網民曝光了湖北咸寧某個社區的一則「緊急通知」，其內容顯示，「為徹底阻斷疫情傳播，家人之間必須隔離，包括分床睡覺（含夫妻）」。 事件隨後在網上引起爭議，有人批評該社區過度管控居民私密生活，但也有人認為不必過多解讀。 該社區書記其後證實確認曾發布這則通知，但強調非強制要求，只是居家隔離小貼士。

湖北咸寧南大街社區居民委員會貼出「緊急通知」，要求「家人之間必須隔離」。（紅星新聞）

署名為「南大街社區居民委員會」的通知顯示，接上級通知，為徹底阻斷疫情傳播，自2月17日起居民除治病外無證一律不許出門，所有物資一律實行每戶五天只配送一次。且配送只配送米、菜等生活必需品，不是生活必需品不配送。其中，該通知還規定，家人之間必須隔離，包括分床睡覺（含夫妻）; 分餐吃飯; 在家戴口罩；每天測體溫。

這則通知引起網民熱議，大家意見不一：

「管得也太寬了吧，這種私密的事情你只能建議別人，而不是命令別人。」 「過度管控。」 「教條主義十分嚴重。」 「這是好事！提醒也沒有甚麼不好吧。」 「其實出發點是好的，提議也沒錯，只是表述有點問題，解釋清楚就好了。」

南大街社區書記余霞則回應稱，該社區約有1.6萬人，曾發生一宗居家隔離時傳染家人的案例。「緊急通知」本來是上級發出的居家隔離小貼士，是建議而不是強制要求。但是怕居民不細看，所以改為緊急通知，才導致誤會。

至於通知上提到「所有物資一律實行每戶五天只配送一次」，據余霞介紹，這是目前社區最主要的防疫防控工作內容，「目前疫情關鍵時期，我們更是嚴陣以待，鼓勵居民如有生活需求可自行網購，特殊情況需要物資或出門的我們也會登記，會有志願者進行服務。」

（紅星新聞）