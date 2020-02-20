【武漢肺炎】湖北派出所疑私分捐贈物資　警嫂拍片晒命有八箱蔬果

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地持續肆虐，全國各地及海外許多善心人對重災區湖北省伸出援手，捐贈錢物。然而，近日，湖北鄂州有派出所疑似發生警員私分捐贈慰問物資，多達八箱的蔬果交由家人取走。

2月18日，一段湖北鄂州鄂城區公安分局鳳凰派出所分發水果、蔬菜的影片在網上流傳。這批物資疑是貴州的援湖北物資。

疑似是警嫂的女士拍片晒命因丈夫的關係獲得大量物資。（影片截圖）

影片中，可聽見一個女聲，「我老公派出所嗦標（方言，厲害），這個水果四箱子，然後今天發了四箱子菜，這菜全是他們鳳凰派出所發的，這水果四箱子，我拿了三箱子給我家人。」

據了解，鄂州確實有鄂州市公安局鄂城區分局鳳凰派出所，有網民更稱，影片中的女子是該派出所的一名警嫂。

不少網民表示，目前湖北省內出行不便，蔬菜水果價格很高，亦難以大量購買，又質疑該派出所濫用權力，呼籲湖北鄂州政府將物資分配情況開誠布公，不要讓不當行為傷害捐款援助者。

對此，鄂州官方回應稱，將組織全面、深入的調查，如發現違規違紀行為，無論涉及任何單位、任何個人，絕不姑息，堅決嚴肅處理。

此外，亦有網民爆料，稱當地有官員家屬向朋友大晒所獲得的物資極多，「反正我家裏也是吃不完」，更嘲諷稱「哪個叫你老公不做官的」。

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