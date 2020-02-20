【武漢肺炎】要求援武漢女醫護吃藥推遲月經？上海醫院稱自願用藥

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。近日有網民爆料，在武漢前線抗疫的女醫護人員被要求吃黃體酮藥物推遲月經，事件引發熱議。 據悉，包括復旦大學附屬婦產科醫院在內，確實有內地醫院為前線女醫護準備黃體酮推遲月經。復旦大學附屬婦產科醫院宣傳科工作人員表示，是否用藥完全自願，「肯定不會強迫她們吃」。

復旦大學附屬婦產科醫院透露，已將200瓶安宮黃體酮和轉贈的10箱生理褲運往武漢。（微信公眾號@復旦大學附屬婦產科醫院）

復旦大學附屬婦產科醫院2月9日在微信公眾號發布的《女戰士，安心出征！我們一直在！》一文寫道，當日復旦大學附屬華山醫院集結214名醫護人員組成赴鄂醫療隊，其中有170名「女戰士」，佔總數79%。

文章稱，在疫區，醫護人員每天要全副武裝工作6至7小時，盡量不去洗手間成為了前線醫護人員默默遵守的「自我修養」，但對於處於經期的女性醫護人員而言，卻十分不方便。

文章又說，該院了解前方需要後，为当地前线女性医务工作者组建线上义诊咨询团队，並將200瓶安宮黃體酮和轉贈的10箱生理褲運往武漢，「必要時為『女戰士們』排憂解難」以及「把女隊員們『欲言又止』的特殊期延後」。

復旦大學附屬婦產科醫院捐贈黃體酮藥物後引起爭議。（網上圖片）

事件隨後引起爭議，針對前線女醫護是自願還是被迫使用黃體酮的質疑，復旦大學附屬婦產科醫院宣傳科一名工作人員表示，為前線女醫護提供黃體酮，是方便其在需要時調節生理周期。

該工作人員表示，女醫護是否使用黃體酮推遲生理期完全自願，「我們肯定不會強迫她們吃，準備這個是以防萬一，為有需要的女醫護提供方便。」

此外，上海市婦聯的婦女兒童維權熱線表示，婦聯方面目前未收到相關諮詢或投訴，未發現有強迫女醫護吃黃體酮推遲生理期的情況。上海婦聯強調，是否使用黃體酮推遲月經必須是當事人的自願行為，任何團體或個人都不能強迫，將持續關注此方面問題，若發現強迫使用等現象，一定介入調查。

【話你知．科普】黃體酮是甚麼？

據首都醫科大學北京朝陽醫院藥事部主管藥師張征介紹，黃體酮又名孕酮，是由卵巢黃體分泌的一種天然孕激素。除了天然的黃體酮外，也有合成黃體酮用於治療。 黃體酮的作用之一，便是調節月經周期，常被用來推遲月經。但使用黃體酮也存在一定不良反應。張征指出，不良反應主要有頭痛、頭昏、噁心、抑鬱、乳房脹痛等，長期使用可能引起子宮內膜萎縮、月經量減少、肝功能異常、陰道真菌感染。

（新京報）