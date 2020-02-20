【武漢肺炎】浙江特殊案例：男子痰液樣本呈陰性　糞便檢測為陽性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，由於核酸檢測經常出現假陰性的情況，其準確性一直受到外界質疑。浙江舟山近日也出現一宗特殊個案，一名戚姓男子的痰液在新冠病毒核酸檢測中呈陰性，但其糞便樣本經兩次檢測為陽性，目前無臨床表現症狀。

核酸檢測「假陰性」頻現，引發外界憂慮。（新華社）

據浙江舟山市衛健委周四（20日）通報，2月16日，戚男糞便標本新冠病毒檢測陽性，痰咽拭子檢測陰性，無臨床表現，根據新冠肺炎診療方案，不符合疑似病例和確診病例診斷標準。為降低可能傳染的風險，將其由救護車送至定點醫院隔離治療。及至周三（18日），再次檢測糞便為陽性，痰咽拭子檢測陰性。目前無臨床表現。

此前，舟山疫情防控工作小組在通報該案例時提到，戚男與妻子、女兒在農曆新年前回山東過年，2月2日返回舟山。2月3日無外出，2月4日社區工作人員告知作為市外返回舟山人員需居家醫學觀察14天。戚男自述居家觀察期間無外出，兩次請社區人員買菜並放在家門口。

2月14日戚妻因出現咳嗽症狀，經社區幹部同意後，自行駕車到舟山醫院就診，考慮到是居家觀察對象，即轉感染科病房留觀。當日下午，戚男向所在單位報告，說其在山東的父母被當地診斷為新型冠狀病毒肺炎疑似病例。戚男所在的公司隨即向市衛生健康委報告。

2月15日，戚妻的痰咽拭子標本核酸檢測結果為陰性，戚男和女兒的痰咽拭子標本也是陰性。及至2月16日，戚妻痰液標本檢測再次陰性，其女兒糞便標本檢測呈陰性，但戚男糞便標本檢測呈陽性。當晚戚男被送至定點醫院隔離治療，其妻女被集中隔離觀察。

（綜合報道）