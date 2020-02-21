【武漢肺炎】湖北：養老機構等特殊場所不得用作疑似病例隔離點

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，省疫情防控指揮部在周四（20日）發出通知，要求切實做好特殊困難群體幫扶和養老機構等特殊場所管理工作，其中有提到要給予生活物資救助、確診者增發一個月的救助金作為護理補貼等，以及不得將有人居住的特殊場所征用為疑似病例隔離點。

通知指，低保對象、特困人員、重度殘疾人、孤兒、留守老人、留守兒童等特殊困難群體，要按照城市人員不低於500元（人民幣．下同）、農村人員不低於300元的標準，給予生活物資救助，同時在分配捐贈的生活物資時，應優先考慮特殊困難群體和特殊場所。

通知要求在分配捐贈的生活物資時，應優先考慮特殊困難群體和特殊場所。（中新社）

此外，通知亦要求在城市有序復工、農民工返城過程中，優先安排低保對象就業，並且對非建檔立卡貧困戶中的低保對象家庭子女就學，2020年上學期比照建檔立卡貧困戶子女就學政策，由各縣（市、區）給予資助。

在疑似病例隔離方面，不得徵用有人居住的特殊場所，以避免引發原本的入住服務對象恐慌及交叉感染。若已經征用，且入住人數較少，要就近轉移至鄰近公辦場所安置；若入住人數較多，應立即撤銷隔離點。

通知要求嚴格落實特殊場所封閉管理措施，采取統一配送方式切實保障其生活物資供應，最大限度減少人員流動。防控期間，入住人員不得擅自離開，原則上不接收新入住對象，並且取消所有聚集性活動，嚴格落實進出人員登記檢測、機構內部防護、設施設備消毒、分餐送餐等措施。

（綜合報道）