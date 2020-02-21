【武漢肺炎】湖北官員病患訓斥女醫護遭停職　網民批無感恩之心

周四（20日），網上流傳一段武漢市第七醫院患者訓斥女醫護的影片，長約1分30秒，片中的男患者態度惡劣，多次打斷對方說話，引起熱議。 後來經湖北省市場監督管理局核實，影片中對醫護惡言相向的男患者為該局後勤服務中心籌備組副組長朱保華，並將其停職檢查。 而朱保華本人其後也發布道歉聲明稱，「我的言行嚴重傷害了醫護人員和大家的感情，不可原諒。」

事發於武漢市第七醫院住院部，朱保華因醫院在晚間沒有人員清潔廁所，一度與醫護發生爭執。他在片中態度惡劣，多次打斷女醫護說話，又不斷強調「你不要解釋、沒有甚麼解釋的、跟誰解釋」，「這是你的工作，你把工作幹好就完了」。他之後更大聲斥責對方，「看看那個廁所，還要我看嗎？還要我說嗎？」

影片中，女醫護試圖解釋，剛剛在搶救其他病患，且住院部晚上沒有安排打掃衛生的人，稍後會跟領導聯繫解決相關問題。

對醫護惡言相向的患者是湖北市監局官員，已被停職檢查。（影片截圖）

影片流傳到微博後引起內地網民熱議：

「醫院不是酒店，醫護不是保潔。」 「這個時候還在耍威風，醫護人員多危險多辛苦。不能體諒嗎？」 「耍威風耍慣了，官老爺！」 「無理呵斥醫護人員，請問身為武漢市場監管局一份子，沒有履行好對華南海鮮市場的監管，導致疫情大爆發，有人呵斥過你麼？」 「護士都要哭了，說剛才去搶救病人了，這男的居然還在吼衛生間髒了就是你的責任。護士不是保潔，不是刷馬桶的好嗎？」

湖北省市場監管局其後召開黨組會認為，朱保華作為一名黨員幹部和就醫患者，對醫護人員毫無尊重感恩之心，毫無敬重之情，態度蠻橫無理、頤指氣使，性質惡劣，造成了不良社會影響，決定對朱保華停職檢查，根據調查情況進行嚴肅處理。

此外，市監局還責成朱保華所在黨支部對其進行嚴肅批評教育，責令朱保華向相關醫護人員和所屬醫院真誠道歉，並向組織作出深刻反省和檢查。

隨後，朱保華發布道歉聲明，稱「對醫護人員做出這樣過激的言辭和惡劣的態度，太不應該，我的言行嚴重傷害了醫護人員和大家的感情，不可原諒。」

朱保華的道歉聲明。（網上圖片）

（綜合報道）