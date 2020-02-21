【武漢肺炎】隱瞞曾赴武漢累34囚犯染病　浙江獄警遭立案調查

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延至內地監獄。截至周四（20日），湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情，錄得至少505宗確診病例。其中浙江十里豐監獄確診34宗。 據浙江省司法廳周五（21日）通報，十里豐監獄爆發疫情，與一名曾到武漢探親後確診患病的獄警有關。涉事獄警因刻意隱瞞行程繼續上班，造成多名罪犯感染，目前已被立案調查。監獄政委和監獄長也被免職。

十里豐監獄在1月25日為囚犯舉辦健康知識座談會。（網上圖片）

據浙江省司法廳副廳長徐曉波介紹，十里豐監獄一名民警在1月14日至19日去了武漢，但刻意隱瞞繼續上班，至1月25日深夜被發現，1月29日確診為新冠肺炎。

及至1月30日，十里豐監獄發現1宗罪犯確診病例，翌日向社會公布。2月10日，再發現6宗確診病例。本周四又發現27宗罪犯確診病例，目前共有罪犯確診34宗，其中1宗重症病例，沒有死亡案列。未發現疫情從監獄內向監獄外擴散。

徐曉波說，發現疫情後，十里豐監獄已嚴格落實隔離措施，監獄實行全封閉管理，所有罪犯一人一間隔離。並嚴格開展核酸檢測和流調工作，對疫情監區所有罪犯和民警，實行全員核酸檢測。

此外，司法廳已派出督察組進駐省十里豐監獄現場督查，嚴格追責問責，監獄長已被免職，公安機關對一名涉事民警立案調查。

司法部監獄管理局負責人何平表示，要對監獄發生疫情嚴格追責問責。（01直播截圖）

而在周五召開的國務院記者會上，司法部監獄管理局負責人何平亦表示，全國監獄系統採取措施從五個方面遏制疫情，一是全面地徹底排查。全面排查入監幹警職工生活軌跡，嚴防將傳染病源帶到監管場所。二是嚴格封閉隔離，實行全封閉管理。三是及時實施醫療救治。對監獄確診的病例按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的原則，按其他患者完成一樣的辦法隔離救治，確保第一時間入院治療。

四是開展實地督查。司法部先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊赴各地監獄系統開展督查。五是嚴格追責問責。對在疫情防控中排查不徹底、報告不及時、隔離不到位，導致發生輸入性疫情的嚴肅問責。

（綜合報道）