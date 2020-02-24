「軍中妖姬」湯燦發短視頻示範練瑜伽包餃子　網民質疑或復出試水

曾被指與多名高官有染、有「軍中妖姬」之稱的解放軍女歌手湯燦於2016年春節前出獄。她日前在內地短視頻平台現身，引發外界關注。

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綜合媒體2月24日報道稱，網上近日流傳一段視頻顯示，曾一度消失多年的湯燦，在短視頻平台發布視頻，親自示範教學如何在家練瑜伽，以及曬出自己包的四色餃子。

視頻顯示，湯燦精神狀態良好，視頻一開始對着鏡頭說道：「今年的春節很特殊，全都窩在家裏了，（大家）趕緊動起來，增強自身免疫力，讓每天都能遇見更好的自己而努力吧。」接着就開始示範瑜珈動作。

對此，眾多網民齊聲討論，其「竟然會發短視頻」、「瘦了好多」。但也有質疑聲音指出「蹭疫情熱度？」「在網絡公開出現是個試水吧？」

資料顯示，湯燦是湖北人，1975年出生，畢業於武漢音樂學院聲樂系，1996年考入中國歌舞團，2010年獲「北京軍區戰友文工團」特招入伍，授大校軍銜。

成名後的湯燦，私人生活備受外界關注。

2011年，湯燦開始涉足影視界，於以淞滬會戰為主題的諜戰題材電視劇《鐵血壯士》中擔任主演。但由於在播出之前湯燦突然失蹤，因此製作單位不得不刪除所有湯燦正面出現的鏡頭並起用沈傲君重拍。

2011年底，傳出湯燦因涉貪腐、性賄賂被中紀委帶走調查的消息後，她就再也沒有露面，但有關其消息則不斷曝光。比如她的豪宅和珠寶、奢華和糜爛的生活，與中共貪官周永康、薄熙來等有染等。之後一度傳出其死訊。

2013年初，有自稱湯燦好友的作家孫鑰洋在微博證實，湯燦被判有期徒刑7年。

此外，據中國自媒體曾發文披露，湯燦在湖北女子監獄並未用本名服刑，而是化名「鄒豔」。「鄒豔」入獄時罪名是經濟犯罪。

此後，湯燦在獄中獲得減刑，並在2016年春節前出獄。文章透露，湯燦在獄中也幹些雜活，還曾為監獄文藝演出隊做過指導。總體來說，湯燦從調查、被捕、判刑、服刑直至釋放，官方都沒有發布過正式消息。