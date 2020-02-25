【南醫大姦殺案】疑犯被捕畫面及破案過程曝光　命案追訴期受關注

天網恢恢，疏而不漏。時隔28年，南京醫學院（現為南京醫科大學）校園內發生的一宗強姦殺人案於近日告破，官方隨後公布54歲疑犯麻某鋼於家中被捕的畫面及破案過程。 此前有網絡傳言稱，案中受害者林某的大學同學及師兄妹們對大量DNA進行了比對，並給南京警方提供了破案線索。警方澄清傳言不屬實，是謠言。 由於該命案時間久遠，追訴時效也成為外界關注焦點之一。有內地律師就指出，只要經過最高人民檢察院核准，無論多久都可以進行追訴，不用擔心犯罪分子能逍遙法外。

警方當年在命案現場調查的相片。（央視新聞）

據此前報道，命案發生在1992年3月24日，南醫大醫學系88年級學生林某當晚10時30分，在一號教學樓教室自修後被姦殺，死亡時屍體完整，頭朝下被按在學校的下水道。林某遇害後，其父母曾多次到女兒遇害的地方憑弔，後來林某的父親承受不了打擊，最後因病去世，沒能等到女兒沉冤昭雪。

疑犯被捕後承認28年前強姦殺人

近28年後，直至今年2月案件取得重大突破。經DNA比對，警方發現徐州沛縣一個麻姓家族人員中有重大作案嫌疑。此後，專案組在徐州和南京分別走訪調查，最終在2月23日發現居住在南京玄武區某屋苑的麻某鋼，其DNA數據與疑犯完全一致，具有重大作案嫌疑，並於當日清晨將他抓獲。

疑犯麻某鋼被警方抓獲。（影片截圖）

經審訊，麻某鋼交代了28年前，也就是他26歲時，在校園內將林某強姦並殺害的犯罪行為。另據內媒報道，麻某鋼在江蘇一間機械設備集團擔任司機，還曾被借調到德國工作過一段時間。

據其朋友和同事透露，麻某鋼給人的印象一直是「和善忠厚」，因此得知他是殺人犯後都非常震驚，「實在不能跟強姦殺人犯聯繫起來。」

「師兄妹提供線索」為謠言 警方排查親屬DNA鎖定疑犯

此前網上瘋傳是受害人師兄妹提供破案線索，警方指純屬謠言。南京警方表示，公安機關收集辦案證據，均嚴格按照法律規定進行，並嚴格保護公民個人信息。在案件偵辦中，專案組沒有收到網傳的受害人師兄妹提供的任何線索。

而真正的破案關鍵是十年前採下親戚的血樣。今年2月21日，南京市局法醫中心與沛縣公安局刑警大隊DNA實驗室發現，28年前南京重大強姦、殺人案死者身上提取的疑犯DNA數據與沛縣被盤查人員麻某俠（男，53歲，沛縣鴛樓人，2010年11月5日鴛樓派出所採集血樣）的數據高度吻合，基本確定嫌疑人為麻某俠近親人員。

28年前的《揚子晚報》刊登了疑犯的模擬畫像。（網上圖片）

在連夜比對排除了麻某俠家族中該村符合年齡條件的11位男性後，沛縣公安局會同南京警方經對麻某俠所在家系進行深挖，得知其家族內還有一名成員麻某皊，早年在南京當兵並已在南京定居50多年。經了解，麻某皊的兒子麻某鋼符合作案嫌疑人年齡。後經鑒定，麻某鋼DNA與犯罪現場提取的死者陰道拭子DNA分型完全一致。

上海某司法鑒定中心主任稱，這又是一宗通過Y染色體庫偵破的案件。整個家族中，所有男性的Y染色體都具有高度相似性，因為Y染色體由父系世代遺傳。Y染色體庫能為一些案件的偵破提供重要線索。而相關的比對技術被稱為「DNA-Y技術」。

同樣的技術，四年前也幫警方破了另一宗懸了28年、11名女性遇害的系列強姦殺人案——甘肅白銀案。該案真兇高承勇，因親戚高某某違法犯罪而進入警方視野，同樣是通過排查親屬DNA和比對Y染色體庫被鎖定。

受害人林某生前就讀的南京醫學院現為南京醫科大學。（網上圖片）

命案已過追訴期？律師：經最高檢核准就不受限制

28年前的命案被偵破，追訴時效再次成為關注焦點之一。不同量刑標準的犯罪行為，追訴期也不同，對於最高可判處死刑、無期徒刑等的犯罪行為，追訴期為20年。但由於命案發生在1992年，1997年刑法尚未頒布，應當適用1979年頒布的刑法。

據江蘇某律師事務所的劉姓律師介紹，在1997現行刑法中，只要立案偵查後，就不受追訴期限制。而在1979年刑法中，犯罪分子要被採取強制措施後，逃避偵查或審判，才能不受追訴期限制。

但劉律師指出，實際上就算有案件沒有立案，又過了追訴期，對於最高可判決死刑的犯罪行為，還有一個「兜底」條款。「只要經過最高人民檢察院核准，無論多久都可以進行追訴，所以說目前這個所謂時效性的限制，並不用擔心時間久遠犯罪分子就能逍遙法外。」

（綜合報道）