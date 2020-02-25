【搶人大戰】杭州為高層次人才提供買樓補貼　每人最高800萬元

內地多個城市的「搶人大戰」持續升級，各地政府求賢若渴，不斷拿出「真金白銀」吸引大學畢業生、高層次人才、海外人才等落戶發展。 近日浙江杭州推出多個措施措招引人才，其中最引人注目的就是購房補貼，給予A類頂尖人才「一人一議」最高800萬元（人民幣．下同）購房補貼，B、C、D類人才分別給予200 萬元、150 萬元、100 萬元購房補貼等。

杭州對全球本科以上所有應屆大學生發放上萬元的生活補貼和租房補貼。（中新社）

杭州政府提出，為了鞏固和發展杭州的人才生態優勢，要研究制定發放應屆大學生租房補貼、高層次人才優先購房、提高高層次人才購房補貼標準、加大人才專項租賃房建設、實施高層次人才專項獎勵、加強抗疫人才招引服務等高含金量的人才政策。

具體來看，杭州對全球本科以上所有應屆大學生，在發放本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元單次生活補助的基礎上，再給予每年1萬元租房補貼，最多可享受6年。

此外，杭州要求加快人才專項租賃住房建設，到明年底前新建5萬套。提高高層次人才購房補貼，給予A類頂尖人才「一人一議」最高800萬元購房補貼；B、C、D類人才分別給予200 萬元、150 萬元、100 萬元購房補貼等。

新政還包括加強抗疫人才重點招引、對境內外高層次人才實施專項獎勵、支持高層次人才優先購房等政策。

翻查杭州市高層次人才分類目錄（2019年修訂版），杭州市高層次人才分類目錄分為5個層次，分別是：國內外頂尖人才、國家級領軍人才、省級領軍人才、市級領軍人才、高級人才（分別用A、B、C、D、E來指代）。

其中國內外頂尖人才，也就是A類人才主要包括：諾貝爾獎獲得者；國家最高科學技術獎獲得者；菲爾茲獎、圖靈獎、普利茲克獎獲得者；中國科學院院士；中國工程院院士；中國社會科學院學部委員、榮譽學部委員；國家「萬人計劃」傑出人才人選；或相當於上述層次的頂尖人才。

（杭州日報）