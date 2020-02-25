【武漢肺炎】東京街頭戴小鹿頭套發口罩　內地女：來自武漢的報恩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續襲捲全球，在疫情爆發初期，日本向中國捐贈大量口罩，但如今日本的疫情變得愈發嚴峻，不少居日內地人開始在街頭派發口罩，意在回報當初日本捐贈口罩的善舉。 近日有內地網民在微博發布一段短片，在東京澀谷車站街頭，有一名戴小鹿頭套的內地女子發放免費口罩，手上的紙箱則寫着「來自武漢的報恩」。日本網民亦在Twitter上分享相關照片，直呼小鹿頭套「好可愛」、看了很感動。

短片在微博熱傳，許多內地網民稱讚這種暖心之舉在非常之時更見人心，「感謝日本前不久對中國的無私幫助，你就是世界上最美最暖的女孩，希望我們早日一起戰勝新冠肺炎疫情。」。亦有人指出，「武漢這次疫情，改變了我對日本的看法，相信這個世界大部份人都是善良的」、「愛不分國界」、「滴水之恩，湧泉以報」。

但另一方面，有內地網民就指，日本人未必理解這種做法，且此前不少中國人在日買口罩是為了高價倒賣，留下不好的印象。還有人分析紙箱上的文字，認為回贈口罩不是報恩，「報恩從日本人的角度來講，是很重的詞，是低姿態的意思」。但有人則駁斥道：「報恩是因為之前日本給中國捐了很多口罩啊，現在日本也爆發疫情，回贈口罩有甚麼問題？」

對於在日中國人發口罩，內地網民多表達讚同，但亦有人認為無濟於事：

「投之桃李，報之瓊瑤。」 「禮尚往來，一直是中華民族的優秀傳統！」 「以己之力維護國家形象。」 「日本口罩都被我們買完了。」 「日本人通常喜歡宣傳放大中國負面。」

在日本街頭免費派口罩的熱心中國人（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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（綜合報道）