【武漢肺炎．有片】住院時發多條科普短片　網紅醫生余昌平出院

52歲的武漢大學人民醫院呼吸內科副主任醫生余昌平早前確診新冠肺炎，其後一度病危。余昌平住院期間錄製多條有關新冠肺炎的科普短片，分享自己得病的感受和經歷，短片大受歡迎，意外成為「網紅」。 2月24日（周一），余昌平治癒出院，隔離結束後會重回醫生崗位。

余昌平是第一個被感染的湖北新冠病毒防治專家組成員。余昌平稱，他在1月14日開始發燒，當時他已經會診過至少8名「不明原因病毒性肺炎」患者。他在同月17日住進了隔離病房，入院的第四天開始出現胸悶、憋氣、呼吸困難等徵狀，後來「病情嚴重到可能會死掉」。余昌平的妻子後來也確診感染新冠肺炎，但徵狀較輕。

余昌平解釋自己逐漸康復的情況時說，他有活過來的信念，自己的身體質素本身就比較好，抵抗性強，能和這個病毒打下去。

粉絲總數超過350萬

余昌平的身體漸漸恢復後，武漢一家傳媒公司邀請他發短片。懷著做知識普及的目的，他一次過發去了50多分鐘的影片素材，後被剪輯成多個短片發布在網上。他的短片多用自己或身邊醫生的發病故事作為開頭，然後講新冠肺炎的臨床表現、治療注意事項和預防措施。他說的最多的幾句話是「不用怕」、「很好搞的」。住院期間，他累計發布了幾十條短片，在各個平台上的粉絲總數超過了350萬。

2月24日，余昌平在兩次核酸檢測結果為陰性後，治癒出院，前往武漢大學人民醫院的隔離點接受為期14天的醫學觀察。他的妻子連續兩次核酸檢測為陰性，也達到出院標準。余昌平表示，隔離結束後，他會重回醫生崗位，到時候忙碌起來，不一定再有時間拍攝短片。

（《新京報》）