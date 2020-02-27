【亞非蝗禍】浙江10萬鴨仔將赴巴國滅蝗　一隻每天能吃200隻蝗蟲

近期，巴基斯坦遭到沙漠蝗大軍襲擊，對該國農業生產和糧食安全造成嚴重影響，對此，中國派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。 據內媒《寧波晚報》今日（27日）報道，中方有計劃派出一支由10萬隻紹興麻鴨組成的「鴨子軍隊」到當地滅蝗。

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浙江省農業科學院研究員盧立志透露，該支「鴨子軍隊」由浙江紹興「國紹1號」鴨苗組成，中方首批預計出動10萬「鴨兵」，「鴨苗可通過空運，一天之內就抵達巴基斯坦」。但盧立志還需要與其他專家一起要先通過科學估算出蝗災席捲而來的時間，「因為鴨子經過一個半月的成長期，滅蝗能力達到最強，經過科學估算，我們就能預留足夠時間，知道何時向巴基斯坦派『鴨兵』最合適，以達到最好的滅蝗效果」。

盧立志稱，紹興鴨是目前主推的滅蝗主力軍，紹興鴨中又以麻鴨體形大，捕食能力強，成為滅蝗首選。盧立志指，麻鴨最輝煌的戰績是2000年，「當時新疆出現大批蝗蟲，新疆很少養鴨，所以當時『鴨兵』全部來自於浙江空運。分批運送10多次，總計10萬多隻」。麻鴨軍團不負眾望，當年8月底，蝗蟲就被徹底殲滅了。

以鴨滅蝗一舉多得 退役後可成餐桌佳餚

盧立志解釋，科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，也可以採用生物防治。從環保角度考慮，自然是生物防治的好處更多，「前者滅殺成本高，還會有農藥殘留，後者不僅沒有環境污染，還能修復生物鏈，一舉多得」。

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盧立志稱，生物滅蝗辦法方面，曾經也考慮投放青蛙、鳥類，「它們同屬蝗蟲天敵，但紀律上『散兵游勇』。蛙和鳥類只能在指定區域完成滅蝗任務，一旦蝗蟲轉移，牠們不會跟隨作戰。這樣一來，我們需要重新到受災地區投放天敵。一來成本增加，二來有些物種可能受環境限制，並不適合投放受災區域」。

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盧立志稱，「雞鴨軍團」作戰能力則更勝一籌，「鴨子喜歡群居，管理起來比雞更方便，生命力、覓食能力、抗寒能力也更強，適合野外生存」。同時，放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家。盧立志給出數據對比：「一隻雞一天能吃掉70隻蝗蟲，一隻鴨子則能吃掉200多隻，擁有三倍作戰能力。而且鴨子吃蝗蟲完全是地毯式搜捕，連蝗蟲的蛹都不會放過」。鴨苗長成後肉質鮮嫩，滅蝗退役後還能成為當地居民餐桌上的美味佳餚，帶來經濟收入。

（《寧波晚報》）