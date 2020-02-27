【新冠肺炎】病逝當天遞申請　「李文亮」被電子商務公司搶註商標

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情中有不少醫護人員受感染並死亡，其中被視為是疫情的「吹哨人」李文亮醫生更是備受關注的焦點之一。 惟有內地傳媒發現，李文亮於2月7日凌晨因搶救無效死亡，同一天竟已有公司申請「李文亮」、「文亮」的商標，做法令人齒冷。

報道指，涉事公司名為「長沙市福茶堂電子商務有限公司」，「李文亮」相關的4個商標，類型分別為醫療器械、醫藥、方便食品，其中醫療器械更是同時申請「李文亮」、「文亮」兩個商標。

長沙市福茶堂電子商務有限公司在李文亮病逝當天就遞文申請註冊「李文亮」、「文亮」等商標。（澎湃新聞）

資料顯示，長沙市福茶堂電子商務有限公司的註冊資本為200萬元人民幣，註冊時間是2019年5月16日，其經營範圍包括在互聯網從事電子器材、電器機械及器材、保健用品、日用品、汽車內飾用品銷售；家用電器及電子產品、化妝品及衛生用品、預包裝食品、營養和保健食品、非酒精飲料及茶葉、散裝食品、進口食品、箱包零售；電子產品組裝，以及廚具、設備、餐具及日用器皿百貨零售服務。

長沙市福茶堂電子商務有限公司於2019年5月16日註冊，註冊資本為200萬元。（澎湃新聞）

值得一提是，國家知識產權局商標局在周三（26日）有發布文章，稱要營造保護知識產權風清氣正的良好氛圍，嚴厲打擊與疫情相關的非正常商標註冊申請行為，透露已下發與疫情相關人員姓名、病毒名稱、疾病名稱的相關標誌、疫情相關藥品標誌、防護產品相關標誌，以及其他疫情相關標誌等的審查指導意見，並已對「火神山」、「雷神山」等近600件與此次疫情相關的商標註冊申請實施管控。

（綜合報道）