【新冠肺炎】中國留學生抵首爾後隔離逾20天　每日上報健康情況

據韓聯社早前報道，新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情爆發後，韓國教育部向各高校下達了針對中國留學生的管控方針。根據教育部的方針，中國留學生入境後需自行隔離14天，校方需在這一期間觀察學生們的健康狀況並監督其是否外出。 不過據內媒《澎湃新聞》今日（27日）報道，有在首爾的中國留學生已經自行隔離逾20天，而且仍需繼續在家隔離。

中國留學生韓靜（化名）在家隔離的這段時間，需要在手機通過專用的App，每天上報自己的健康情況（《澎湃新聞》）

報道指，中國留學生韓靜（化名）就讀於韓國首爾的梨花女子大學韓語教育學科，現為碩士研究生三年級，即將畢業。她於2月6日從河南鄭州飛到韓國仁川國際機場，在學校建議下自行在租的房子裏隔離。

26日是她在首爾家中自行隔離的第20天。按照韓國相關部門的要求，入境後的23日至29日被確定為「集中管理周」，雖已經在家隔離了20天，但她仍需繼續在家隔離。

在家隔離的這段時間，韓靜需要在手機通過專用的App，每天上報自己的健康情況，包括有無發燒、咳嗽、咽喉痛、呼吸困難這些徵狀。另外，疾病管理部門也會每天發短訊提示，提示內容上顯示「今天是入境的第幾天，如有發熱，呼吸症狀請撥打1339」。