【新冠肺炎】涉內容違法《瘟疫公司》在中國遭下架　網民眾說紛紜

英國知名策略模擬類遊戲《瘟疫公司》（Plague Inc.）近期聲名大噪，緣於有玩家在2015年自製藍本Mod，預想2020年再度出現冠狀病毒疫情。自今次新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，尤其在App Store中國區，《瘟疫公司》一直盤踞付費遊戲榜榜首。 惟《瘟疫公司》開發商近日發聲明，指收到通知稱《瘟疫公司》的手機版被中國國家網信辦審查後有違法內容，結果要被下架。

據了解，《瘟疫公司》提供與現實世界相似條件的遊戲環境，讓玩家從中創造致命的病毒，透過不同的方式改變病毒株、提昇傳染能力，使遊戲中的全球醫療科學對策無法應對，進而達到感染全世界的終極目標。遊戲設計具備了真實性與教育性，使其被美國疾管預防中心（CDC）以及其他公衛機構所認可。

開發商在聲明中表示，《瘟疫公司》在商業上取得關鍵性的巨大成功，營運八年以來獲得1.3億位玩家青睞，並多年躋身中國玩家最喜愛的付費遊戲行列。聲明指，《瘟疫公司》是作為一款智能而複雜的獨特模擬遊戲，意在鼓勵玩家積極思考並學習涉及嚴重公共衛生問題的相關知識，「我們對中國玩家一向滿懷敬意，並對遊戲無法繼續服務中國玩家的現狀深感不安」。

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聲明又提到，目前尚不清楚被下架是否與中國當下正在應對新型冠狀病毒肺炎疫情有關，「然而，《瘟疫公司》在教育領域的重要作用業已屢獲 CDC 等組織認可。我們正與世界主要衛健機構開展合作，以期為抗擊COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）貢獻力量。」聲明指，目前正在全力以赴爭取遊戲重返中國，當務之急是嘗試聯絡中國監管部門以了解其關切並共同尋求解決方案。

對於《瘟疫公司》被下架，內地網民的意見眾說紛紜，有網民認為是與其地圖設計有關，「看了下地圖，沒南海，沒台灣，沒藏南，連海南都沒了。不和諧都難」；亦有網民認為正是與當下的疫情有關，「遊戲而已，神經能不能不這麼脆弱？」。不過絕大多數網民都認為不應將《瘟疫公司》下架，「遊戲關疫情什麼事？主管遊戲的部門是不是瘋了，搞這種唯心主義」、「這個遊戲可以教大家很多細菌病毒的知識，比老專家講的有用多了」、「這遊戲很有教育意義。不應該下架」。

（綜合報道）