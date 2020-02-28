【新冠肺炎】央企中國船舶臨時「轉型」　生產口罩機料下月起交付

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，央企中國船舶集團日前發表新聞稿，指所研製的平面口罩機、N95口罩機、壓條機等設備已全面展開批量生產，性能優良，該三款設備的量產裝配調試工作，以及超聲波點焊機關鍵部件亦已緊急擴產。 新聞稿又提到，集團力爭至下月中旬左右，分批交付70部平面口罩機、70部N95口罩機、90部壓條機，以及2000多套超聲波點焊機關鍵部件。

新聞稿指，自疫情發生後，中國船舶集團按照國務院及國資委的安排部署，緊急承擔平面口罩機、N95口罩機、壓條機及口罩機用超聲波點焊機關鍵部件等，防疫醫療物資生產關鍵設備的研制生產緊急攻關專項任務。集團黨組對此高度重視，立即組織成立專項任務工作領導小組全力投入工作。

新聞稿強調，集團會切實履行央企責任使命，按照國務院國資委的部署要求，在做好疫情防控工作同時，繼續按期保質完成好量產設備裝配調試及交付工作。

值得一提是，疫情導致醫療物資特別是醫用口罩極為短缺，國務院國資委相關負責人在本月初的新聞發布會上，亦有提到央企在本身不生產醫用防護服、口罩等醫療物資的情況下，加快轉產擴產、多產快產，以戰時狀態全力推進醫療物資生產，同時亦加緊研製口罩機、壓條機等關鍵緊缺設備，近期也將陸續實現量產。

（綜合報道）