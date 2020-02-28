【新冠肺炎】浙大團隊發現眼淚及結膜分泌物存在新冠病毒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，病毒的傳播途徑備受關心。浙江大學有科研團隊近日發表研究報告，指出新型冠狀病毒亦會導致結膜炎，患者的眼淚和結膜分泌物樣本病毒檢測，更是對病毒呈陽性反應，反映病毒的傳播途徑或並非只與呼吸道有關。

據了解，研究報告的第一單位是浙江大學醫學院第一醫院。科研人員先是從1月26日至2月9日在該院確診的30宗確診病例，對他們的淚液和結膜分泌物混合物展開研究。在第一階段6個樣本研究中，均未發現對病毒檢測呈陽性反應。科研團隊認為，已有樣本並不具有代表性與全面性，為此需要延長觀察周期，繼續留在隔離病房展開採樣與研究。

同時新型冠狀病毒肺炎及左眼結膜炎的患者，其左眼眼淚及結膜分泌物都對病毒檢測呈陽性反應。（浙江大學）

及後，研究團隊就在一名新型冠狀病毒肺炎患者身上發現，其左眼有結膜炎，是該病引起的紅眼症，右眼則正常。患者入院前並無結膜炎，同一研究其他患者的樣本亦對病毒檢測呈陰性反應。

研究報告的共同通訊作者、浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科負責人沈曄指，上述患者雙眼的差異性非常具有代表性，故在徵得同意後研究結膜炎是否與病毒有聯繫。通過核病毒檢測，研究人員發現患有結膜炎的左眼，眼淚及結膜分泌物都對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，右眼則為陰性。為確保準確性，兩隻眼睛都有進行三次病毒檢測，結果均一致。結膜就是眼睛眼白的最外層，是眼睛與空氣接觸的隔離物，正常情況下可以阻斷細菌、病毒等病原體的入侵。

沈曄表示，通過研究可以得出以下結論，一是患者左眼的結膜炎與新型冠狀病毒有關，其次是有眼部傳染病毒的風險，第三就是呼吸道可能不是病毒傳播的唯一途徑。沈曄又稱，今次研究的現實意義，是在於提示醫護人員在檢查疑似病例時，除要戴上口罩外，還需要戴上護目鏡。

（綜合報道）