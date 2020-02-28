【新冠肺炎】江蘇漢出院鄰居辦歡迎儀式　數天後「復陽」全幢隔離

江蘇徐州首宗新型冠狀病毒肺炎確診病例王某在本月初出院，所居住屋苑部分居民其後特別為他舉行簡單的歡迎回家儀式。 未料及至周四（27日），王某在覆檢中發現對病毒檢測呈陽性反應，隨即就再被收入定點醫院進行醫學觀察，不但8名密切接觸者要接受集中隔離觀察，並且全幢大廈有人居住的27戶共65人亦要居家隔離。

據當地疾控中心此前公布的消息，重慶籍的王某經湖北武漢漢口站中轉到徐州探親，其後就被確診患上新型冠狀病毒肺炎，長女、長女婿及幼女亦同樣染病。經多日的治療後，王某於本月9日上午獲准出院，並於指定隔離點開始為期14天的隔離觀察。

王某是徐州首宗確診病例。（影片截圖）

值得一提是，由於王某及其家人都是確診病例，同一幢大廈的居民當時亦要進行居家隔離。

及至周一（24日），王某獲准回家，結果有部分居民為其舉行簡單的歡迎回家儀式。從網上流傳的片段所見，當時部分居民自發組織花園歡迎王某等多名治癒者回家，有人獻上鮮花和蛋糕、掛起「濃濃鄰里情，我們歡迎您回家」的橫幅，甚至有當地電視台在場拍攝。

鄰居掛起「濃濃鄰裏情，我們歡迎您回家」的橫幅歡迎王某痊癒回家。（微博）

屋苑工作人員表示，目前與王某在密切接觸的人已經被隔離，包括當天有份參與歡迎回家儀式的人。有居民更透露，王某所在的大廈，已在周四晚再一次實施封閉式管理，其他大廈的居民進入屋苑亦要登記。

對於「累街坊」一事，王某家屬事後在業主聊天群組中發文致歉，並透露眾人出院時身體狀況一切正常，是聽聞有其他痊癒患者出現「復陽」，才主動要求再做病毒檢測，未料不竟亦會「復陽」，甚至其他家人亦被驗出呈陽性反應。

（綜合報道）