【新冠肺炎】剛履職兩天　河南周口副市長因公殉職終年45歲

河南周口市政府辦公室在周六（29日）凌晨發布訃告，指副市長劉建武因公殉職，在周五（28日）下午逝世，終年45歲。 有內地傳媒披露，劉建武是突發心肌梗塞而死，自正式履職至殉職僅短短兩天。

周口市四屆人大常委會在周三（26日）上午召開第22次會議，會上劉建武被任命為周口市副市長。劉建武正式履職前已在周口市工作，例如上周初帶隊到周口市青怡苑醫療廢物處置有限公司，調研督導醫療廢物處置及疫情防控應急響應工作。劉建武強調要堅決杜絕因醫療廢物處置不當造成二次污染，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰。

劉建武（左二）帶隊調研督導醫療廢物處置及疫情防控應急響應工作。（微博）

內地傳媒指，在周口市前，劉建武在新鄭市工作多年，此前是新鄭市委書記。報道引述一名與劉建武共事多年的同事表示，聽到劉建武逝世的消息很震驚及難以置信，並稱劉建武工作特別認真，工作能力也很強，擁有博士學歷，為人和藹，從來沒見對誰發過脾氣，「他是少有的高學歷、從基層一步步幹上來的幹部。」

據公開資料顯示，劉建武籍貫河南確山，於1975年1月出生。劉建武於2013年9月出任新鄭市副市長兼代理市長，並在翌年2月召開的新鄭市第四屆人大三次會議上當選為市長，其後再於2016年7月就任新鄭市委書記。

（綜合報道）