【新冠肺炎】嫌高架橋名「新冠」不吉利　青島市民望政府改名被拒

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情下，與疫症有關的字眼都令人聞之色變。 近日在山東青島，有數名市民去信市政府信箱，分別以「傷害全中國人民感情」、「心裏不得勁」和「不吉利」為由，建議當地一條名為「新冠高架路」的高架天橋改名。惟官方予以拒絕，並稱該命名合法合規。

綜合內媒報道，上周二（18日），一名市民致信青島市政府信箱稱，「新冠疫情影響嚴重，老百姓對『新冠』非常厭惡，家住青島市北區新冠高架路附近，每天上下班都需要通行『新冠』高架路，心裏感覺總不得勁。我們堅信『武漢』必將戰勝『新冠』，為此建議青島市將『新冠』高架路更名為『武漢』高架路，以表示武漢必勝，中國必勝的信心。」

兩天後（20日），再多一名市民寫信反映稱，「2020年，新冠病毒所引發的肺炎影響全國各地。青島有一個高架路叫新冠高架路，正好和新冠病毒重名。建議更換新冠高架路的名字，這個名字現在很是不吉利，很有可能在疫情結束後成為全市輿論焦點，建議改名。」

及至本周，青島市政府答覆稱，經市民政局核實，新冠高架橋是2011年由市政府命名的，北起杭鞍高架路，南止莘縣路立交橋，命名合法合規，符合《青島市地名管理條例》的規定，為了保持地名的穩定性，可改可不改的地名，一般不予更改。

其中一名市民兩次去信要求高架橋改名，稱「新冠」二字傷害全國人民感情。（網上圖片）

惟經市政府回覆後，其中一名市民仍然感到不滿，於是再度去信稱，「您說的對，可改可不改的地名，一般不予更改。「新冠」二字確實傷害全中國人民的感情，特別是湖北人民。多少人因為新冠肺炎而家破人亡，國家又付出多少的代價。雖然與青島市新冠高架無任何關係，但是還是希望職能部門能再斟酌一下。」

對此，青島市民政局周三（26日）也再次回覆稱，高架橋的開通為周邊老百姓帶來了巨大的便利，為了保證道路名稱的穩定性，還是建議可改可不改的一般不予以更名。

（澎湃新聞）