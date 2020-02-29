內地擬推《外國人永久居留管理條例》　內地網民批評條件太寬鬆

司法部日前發布《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿），以明確外國人申請永久居留條件、規範申請程序和流程，並為永久居留外國人提供辦事便利。 惟徵求意見稿引來不少內地網民表態反對，認為申請條件太過寬鬆且模糊。

條例指出，為了進一步擴大對外開放，規範外國人在中國境內永久居留管理，保障取得永久居留資格外國人的合法權益，依據《中華人民共和國出境入境管理法》制定本條例。

內地有不少外國人居住。（中新社）

條例又列舉外國人可以申請中國永久居留資格的幾種情形，例如「在經濟、科技、教育、文化、衛生、體育等領域取得國際公認傑出成就的外國人」、「外國人為中國經濟社會發展作出突出貢獻，經國家有關主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府推薦」、「因國家經濟社會發展需要引進的外國人，如國家重點發展的行業、區域引進並經主管部門推薦的急需緊缺人才等」。

其中最引起內地網民反對的是第十五條及第十七條，前者是「外國人依法在中國境內工作，屬於下列情形之一，且納稅記錄和信用記錄良好的，可以申請永久居留資格」，具體而言有「具有博士研究生學歷或者從國際知名高校畢業，在中國境內工作滿三年，其間實際居留累計不少於一年」；後者則為「外國人有家庭團聚需要，屬於下列情形之一的，可以申請永久居留資格」，例如「配偶為居住在中國境內的中國公民或者永久居留外國人，婚後已在中國境內與配偶共同生活五年，且每年實際居留累計不少於九個月，有穩定生活保障和住所」。

婚姻是其中一個外國人在中國取得永久居留權的條件之一。（中新社）

不少內地網民認為，第十五條及第十七條的條件太過寬鬆，在外國取得博士研究生學歷不難，而且所謂「國際知名高校畢業」更是模稜兩可。對於第十七條，內地網民稱目前在中國居住較多的外國人都是來自非洲，但有相當多人好吃懶做，遊手好閒，「他們在學校裏天天不學習，住還是最好的宿舍，上學還免費」。此外，有網民稱有份提出條例的國家發改委社會發展研究所所長楊宜勇，其此前曾發表爭議性的言論，例如「中國民族復興可能需要外國人來完成」等。

（綜合報道）