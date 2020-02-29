【新冠肺炎】何時才能除下口罩？　上海專家：仍要維持一至兩個月

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少市民外出都要戴口罩，相當不便，甚至連國務院總理李克強於周五（28日）考察國家新冠肺炎藥品醫療器械應急平台時，亦不禁詢問在場的專家，「甚麼時候你們可以讓大家都能摘下口罩，這時候疫情防控才算是取得決定性的勝利了。」 對於口罩的問題，上海的救治專家組組長張文宏就提到，「這個狀態可能還要維持1到2個月，那時候沒有新增了，基本上就可以把口罩摘了。」

李克強在考察時，亦不禁詢問專家何時才能除下口罩。（中國新聞網）

張文宏認為，疫情半年內就在全球範圍控制下來，但早期防控一定要抓住窗口期，大城市要慢下來，「世界上其他國家目前病例大多是輸入性的，那麼我相信按照我們中國的經驗以及對這個病的認識，我個人覺得這個病在一般情況下，半年內所有的國家都應該把它控制住。」

幾乎所有市民出門都會戴上口罩。（中新社）

此外，在周四（27日)下午的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國疾控中心研究員馮錄召亦提出，目前在低風險區域出行仍需戴口罩。低風險區域不等於沒有風險，平時還是要做好個人防護。對個人來講保持良好的衛生習慣，比如戴口罩、勤洗手、通風清潔，註意咳嗽禮儀，減少人員聚集，復工復產後註意與同事保持一定的安全距離、分散就餐等，都會有效地降低感染風險。

（綜合報道）