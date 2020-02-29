【新冠肺炎】廣東省委書記李希調研檢查企業　四天內赴穗深惠三地

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，與此同時各地都在復工復產。 據內地傳媒報道，其中在廣東省，省委書記李希四天內兩度進行調研檢查，並先後探訪位於惠州、廣州及深圳的企業。

李希最近一次調研檢查是在周五（28日），目標是惠州市的民營大型骨幹企業、農業龍頭企業和外資企業。其中在TCL科技集團惠州市華星光電技術有限公司，李希走進廠區、生產線，聽取企業負責人介紹後，實地察看防控措施落實和復工復產情況。

李希前往惠州市調研檢查民營大型骨幹企業、農業龍頭企業和外資企業。（影片截圖）

李希強調，要紮實做好員工防護工作，嚴防發生聚集性疫情，同時充分挖掘產能，統籌安排人力，開足馬力加緊生產，千方百計把耽誤的時間趕回來，努力實現更高質量發展。

李希在周二（25日）亦有去廣州及深圳調研檢查，探訪華為、廣汽集團和長隆集團。李希走進企業生產線、實驗室、辦公場所和員工餐廳，仔細察看體溫檢測、個人防護、清潔消殺等防控措施落實情況，並聽取企業負責人介紹，詳細了解生產經營安排、原材料供應保障、轉產防控物資等復工復產情況。

李希兩次調研檢查都有主持小型座談會。（影片截圖）

報道提到，上述兩次調研檢查期間，李希同時亦主持召開廣州深圳、惠州共兩場小型座談會，會上亦多次提到企業復工復產，要求在做好疫情防控工作前提下，加快推動企業復工復產，重點做好服務業復工復產的有序防控，落實企業疫情防控主體責任，堅持高質量發展不動搖。

李希在兩次座談會上都著重強調，要清醒看到當前疫情形勢依然嚴峻復雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，要繼續嚴格落實「外防輸入、內防擴散」策略，高效、有序統籌疫情防控和經濟社會發展。

（中華工商時報）