【新冠肺炎】誤以為是防治藥物　湖北22人吞下漂白丸後入院救治

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，湖北黃岡市黃梅縣黃梅鎮政府今日（3月1日）通報稱：2月28日黃梅鎮向窯村14戶共22名村民誤食鎮疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片（類似漂白丸），後緊急送往醫院救治。 據悉，22人中有6人在吞服時感覺不適，當時吐出，目前22人經治療已無大礙。

二氧化氯環境消毒片（類似漂白丸）。（網絡圖片）

通報指，經過調查，2月25日黃梅鎮向各村社區發放防護物資時，均交代清楚了二氧化氯環境消毒片的用途及使用方法，每粒兌2公斤水，用於住戶家中噴灑消毒。黃梅鎮向窯村的工作人員蔣建軍指派義工取得防護物資，該義工獲知物資的用途後，卻誤以為蔣建軍應當清楚物資的用途，便沒有向蔣建軍說明。

蔣建軍取得物資後，挨家挨戶分發環境消毒片。蔣建軍在未弄清環境消毒片的用途及使用方法的情況下，自以為環境消毒片是防治新冠病毒的藥物，於是告知村民「每人一粒，吞服」，部分吞服了環境消毒片的村民反映不適，蔣建軍及時將發放的環境消毒片收回。得知此消息後，鎮、村幹部立即趕到現場，將吞服了環境消毒片的村民送往醫院治療。

誤食環境消毒片的22名村民目前通過雞蛋清加上牛奶中和、胃液導流、輸液補充能量等方式治療，入院時身體狀況穩定，沒有生命危險。其中21人預計將於3月2日出院，另外一人由於年紀偏大、身體患有其他疾病，將繼續留院觀察治療。