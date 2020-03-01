【新冠肺炎．有片】浙江漢在家悶太久　高速公路逆向狂奔飛踢巴士

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地不少民眾也減少出門，以免增加受感染的風險。 據內媒浙江在線今日（1日）報道，浙江義烏一名有精神障礙的28歲男子就因為這段時間在出租房悶久了，居然在高速公路車道內逆向狂奔1.5公里，還不時在隧道內攔截過路車輛，翻越護欄、飛踢客車、拍打車輛……現場驚險堪比動作電影片段。

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事發於2月26日傍晚，當時義烏的交警接到群眾報警稱「義東高速上隧道口附近有個行人」，交警隨即到現場處置。原先在硬路肩行走的男子看到身邊停下的警車後，突然向中央護欄跑去，翻越護欄後在對向車道逆行向隧道走去。

交警緊隨該男子逆行在應急車道上，不斷向他喊話要求停下，見他置之不理，準備上去制服。就要追上時，男子突然爬上距地面三四十米高的大橋護欄。僵持了一會後，男子跳下護欄，繼續往前逆行。

後來該男子走到隧道口，突然脫掉了外套扔向主車道，衝向迎面駛來的一輛大巴，並且跳起作出飛踹動作。該男子進入隧道後，更在三個車道之間來回穿梭，甚至直接跑去攔截大貨車，隧道內車輛紛紛鳴笛減速緊急避讓，場面十分驚險。幸好交警及時制服該男子，沒有造成事故發生。報道指該男子和交警在高速上逆向行走了1.5公里。

派出所調查指，該男子在義烏務工，這段時間在出租房悶久了，出來玩時看到高速公路有點感興趣，就強行爬入。後經進一步調查，該男子精神存在一定障礙，現已將他送往義烏市精神病院收治。

（浙江在線）