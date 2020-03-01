【新冠肺炎】武漢一患者偷跑出醫院四處遊走　拍片炫耀遭批後道歉

近日，武漢一名男子自拍短片稱，自己是住院隔離人員，從醫院跑出來散步。片段在網上引發熱議，不少網民批評其做法。 及後，涉事男子再拍攝另一段影片，向公眾解釋事情緣由並致歉。

男子最初上傳的影片顯示，他離開醫院後散步，不僅去藥房買了一瓶消毒液，還四處遊走拍片「炫耀」，稱在家隔離的人都是「苕貨」（武漢方言，指傻瓜）、怕死。短片在網絡上傳播後引起不少人恐慌。

不少網民批評男子做法不考慮公眾利益：

「不知道又傳播了多少病毒」 「道歉沒用，怕是也有缺心眼的病，醫生恐怕是治不了，讓警察給他好好治治」 「給武漢丟臉了！全國在救武漢，這毫無規矩！ ​」 「住院隔離患者為甚麼能出來？」

涉事男子又拍影片道歉。（影片截圖）

隨後，該男子拍攝另一段影片，向公眾講述事情經過並道歉，稱自己認為家人因害怕病毒，不敢為他送生活用品，心急加上不懂法律，才拍片說了才不負責任的話，經過警方和醫護教育，認識到自己作為確診患者私自跑出醫院，行為違法，亦給武漢的形象抹黑，表示之後會配合治療，病癒之後願意接受法律嚴懲。

醫院方面表示，患者是在院方收治病人時偷跑出來。事發後，院方加強了門禁保衛管理。

（綜合報道）