【新冠肺炎】雲南有學校強制師生服用「大鍋藥」　官方緊急喊停

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。在雲南臨滄，當地有中學和幼兒園向學生及幼童發放民俗間的「大鍋藥」（即用大鍋熬製的傳統民間中醫藥，被認為對增強群眾體質和免疫力具有一定作用），強制要求他們服用，甚至作為入學報到條件。 消息傳出後在網上引起熱議，校方做法被當地政府緊急暫停。

據內媒報道，2月29日，臨滄市鳳慶縣一間幼兒園作為試點，按年級分批發放大鍋藥。全園3個年級、20個班、750名幼兒、100名教師全部以自行購買、統一發放、隔離師生送藥上門的方式，共計發放大鍋藥5100劑。

雲南有醫院提供大鍋藥給民眾，宣稱能增強抵抗力。（網上圖片）

另據網絡截圖，臨滄有幼兒園要求學生每天上傳喝藥圖片，並寫明「喝藥後有無異常，如拉肚子，頭暈等」，引發家長疑惑、恐慌甚至憤怒。有職業醫生表示，開處方讓人吃藥是需要醫生職業證的，以行政命令讓孩子喝中藥違法。

臨滄當地一間中學同日亦發通知稱，按照市政府會議部署，要求全市中小學生和家長服用「大鍋藥」，並拍照報告班主任，按要求服用後方能開學。當地區教體局同日也發布類似通知。

而強制學生及幼童服用大鍋藥的做法，在網上引發爭議：

「現在不是2020年了嗎？還有這種愚昧無知的事情發生？還是強制？」 「你一個教育部門，憑甚麼權力和知識要求學生一定要服用xxx藥呢？」 「臨滄肝腎疾病高發，很多都是從小亂喝草藥喝出來的」 「花誰的錢？是公帑？誰拿的回扣？」 「草藥混合液沒有經過科學研究，無法回答混合後的藥液成份發生了甚麼變化，形成哪些物質，對身體造成甚麼影響。」

對此，雲南省臨滄市教育體育局周一（2日）凌晨3時左右發布「關於臨滄市學校師生服用『大鍋藥』情況通報」，稱3月1日，有臨滄學生家長向傳媒反映，個別學校要求學生服用「大鍋藥」，並以此作為春季學期入學報到條件。

通報指出，個別縣（區）教育體育局、市直學校存在要求通過上傳購藥證明、服藥圖片、影片等方式強制師生服用「大鍋藥」的錯誤，要求全市各級各類學校必須堅持自願服用原則，杜絕強制師生服用「大鍋藥」，不得以是否服用「大鍋藥」作為春季學期開學報到入學條件。

但對於大鍋藥的使用，公告也提到，起初是為做好復學準備，在中醫專家組根據各年齡段學生特點，提供「大鍋藥」的基礎處方，惟個別地方單位執行方式錯誤，與市應對疫情工作領導小組指揮部要求不一致，給師生家長帶來不便，在社會上造成不良影響。

公告繼續指出，學校與衛健部門要密切配合，指導師生科學服用「大鍋藥」；師生在服藥前要認真閱讀臨滄市中醫醫院提供的《春季中醫藥預防指導方案》，知曉服藥禁忌，確保用藥安全。亦即雲南臨滄市基於復學工作準備，仍會指導師生「科學服用大鍋藥」，但不會有強制性手段。

大鍋藥泛指用大鍋熬製的傳統民族中醫藥，盛行於西南省份。（雲南楚雄網）

上述中學2日亦發布聲明稱，該校於2月29日的通知因與市疫情指揮部關於切實加強2020年春季學期開學保障工作的通知要求不相一致，存在要求拍照上傳購買藥方、服用情況等方式強制師生服用「大鍋藥」的錯誤，故立即停止執行。

用大鍋熬製的傳統民族中醫藥

「大鍋藥」一般泛指用大鍋熬製的傳統民族中醫藥，盛行於西南省份，多數採用板藍根、紫蘇、甘草、銀花等具有預防感冒、腹瀉、腹痛等多重功效的中草藥搭配，於季節轉換時，廣泛普及於各學校、大型機構、軍區內部，被認為可提升人民群眾的抵抗力。

以雲南馬關縣中醫醫院為例，2月初就曾發布公告稱，為加強疫情防控工作，院內特別調劑預防新冠肺炎中醫藥劑，為臨床一線醫務人員、住院患者、家屬及來院就診患者、家屬免費發放「大鍋藥」藥湯。個人若需購買藥方藥材，每份售價17.2元人民幣。

（綜合報道）