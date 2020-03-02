【新冠肺炎】武漢方艙醫院飯盒驚現水魚　引發食野味爭議

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，武漢建設多間方艙醫院收治輕症患者。 近日有醫生和病人相繼表示，方艙醫院內伙食非常好，甚至有水魚吃。不過有內地網友看完之後大驚，認為水魚是野味；也有不少網民指養殖水魚在湖北菜裏很常見。

在微博上，一名內地網民指方艙醫院的飯盒有小白菜、紅燒牛楠和蘿蔔，還有主菜杏鮑菇燒甲魚（學名鱉，又稱水魚），並留言：「我們被政府強制隔離的人，是不是比在家快要斷糧的你更有口福？」一名醫生也貼出有關飯盒的影片說：「方艙醫院伙食不錯，有甲魚吃啊！」

不過由於新冠病毒一開始被懷疑是由華南海鮮市場的野生動物傳播出來，內地政府已明令不可食用野味，方艙醫院的伙食竟然會出現水魚，引發網民熱烈討論。

深圳擬推最嚴禁食野生動物條例 水魚不能吃

據早前報道，2月25日，由深圳市人大常委會法工委組織起草的《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）》在官方網站上發布，蛇、水魚、昆蟲等在可食清單外的動物，或將被禁止成為「盤中餐」。

網民熱議：

「不要吃甲魚，不要吃。」

「甲魚是養殖的。在湖北很常見。」

「養甲魚很正常吧。」

「不是說不可以吃野味嗎，甲魚算不算野味？」

「人工養殖也算野味？我真服了」

「海鮮不都是野生的？」

「養殖甲魚在湖北菜裏很常見。」

（綜合報道）