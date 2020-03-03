【新冠肺炎】安徽公司復工後出現疑似病例　責令停產百多人要隔離

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中在安徽合肥，當地一間公司早前復工復產後，有員工被確定為疑似病例，更導致有百多密切接觸者要被隔離。 合肥市衛健委事後通報，該公司因防疫工作不到位，並且員工發熱就醫未及上報，責令要停產整頓。

據網上流傳的一封該公司致全體員工公開信，涉事公司為上市公司國風塑業，內容稱分廠拉伸工場的員工許某被確定為新型冠狀病毒肺炎疑似病例，公司正全面排查與其密切接觸人群，並要求符合指定條件的員工積極主動向所在部門負責人報告，並經疾控中心認定後在所處地點自我隔離。

國風塑業向員工發公開信指有一名員工被確定為疑似病例。（網上圖片）

此外，網上亦流傳另一份通知文件，是合肥高新技術產業開發區經濟貿易局下發國風塑業的停產通知。文件稱國風塑業是在2月9日復產，但當局在2月26日的督察疫情防控工作中，仍然發現有防疫工作不到位的現象，「且貴司近期存在員工發熱就醫未及時上報的問題」。由此，國風塑業被責令停業整頓，並待各項防控措施落實後方可復工。

國風塑業被責令停產。（紅星新聞）

據內地傳媒報道，上述兩份通知都屬實，合肥市網宣辦亦於3月2日透過官方微博通報國風塑業的具體情況。通報指，醫院通過疫情網報告一宗新型冠狀病毒無症狀感染者許某，是國風塑業分廠拉伸工場的員工。許某及其工作和居住場所已按規定採取相應措施，同時對許某展開流行病學調查，啟動密切接觸者追蹤、集中隔離和核酸檢測等工作。通報提到，截至3月2日早上8時，共排查出許某有177名密切接觸者，均予以集中隔離並采樣送檢，目前病毒檢測結果均為陰性。

報道又引述國風塑業一名負責人透露，許某是公司的前線員工，2月26日發燒去醫院，檢測結果為陰性，「後來又發燒了。目前，所有的密切接觸者都在指定點進行隔離。」

防疫人員到許某居住的地方排查。（影片截圖）

值得一提是，許某的情況此前一直未有官方公布，直至上述兩份文件曝光後，合肥市政府才正式通報事件，惹來不少網民質疑是隱瞞疫情。對此，合肥市網宣辦解釋，根據國家衛健委的相關規定，發布疫情時僅對外公布疑似病例及確診病例，無症狀感染者不屬於病例，不需要對外公布，但如果無症狀感染者在集中隔離期間出現症狀，就會將其作為確診病例報告，並對外公布。

（綜合報道）