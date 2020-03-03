【新冠肺炎】浙江新增7宗病例皆來自意大利　貝加莫餐廳工作同事

新冠肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）嚴峻，浙江省周一（2日）共計新增7宗確診病例，全部都是麗水市青田縣報告的意大利輸入病例。全國周一除湖北省區共新增11宗確診病例，其中7宗就是來自浙江。 據官方通報，上述7人均是浙江首宗境外輸入病例的密切接觸者，8人皆在意大利貝加莫（Bergamo）的一間餐廳工作，並且一直在意大利生活，沒有湖北武漢接觸史。 意大利近期新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，截至周一已有2036宗確診病例，死亡人數更達52人。

意大利近期新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重。（美聯社）

通報提到，患者的年齡介乎29歲至36歲，都有青田縣戶籍。其中6人在2月26日一同乘機從米蘭到俄羅斯莫斯科，其後轉機至上海浦東國際機場，再乘坐包車往青田縣。6人抵埗後當即接受隔離觀察，並於3月2日確認對病毒檢測呈陽性反應，現時正在定點醫院隔離治療。至於一名34歲的男子，其於2月28日乘機到德國再轉機到達上海浦東國際機場，隨後包車前往青田縣，並亦於3月2日確診。

另一方面，浙江首宗境外輸入病例是31歲的女子王某，王某於2月16日出現咳嗽、頭痛、腹瀉等症狀，她自行服藥治療。王某隨後在2月26日晚從米蘭乘機經莫斯科轉機，於翌日晚上抵達上海浦東國際機場，隨後包車前往青田縣，最終在3月1日確診患上新型冠狀病毒肺炎。

青田縣有「華僑之鄉」的美譽，全縣人口約有55萬，當中有33萬是旅居世界各地的華僑。（中新社）

浙江至今有8宗境外輸入性病例，全部人都擁有青田縣戶籍，並在意大利工作生活。事實上，青田縣有「華僑之鄉」的美譽，全縣人口約有55萬，當中有33萬是旅居世界各地的華僑，其中尤以歐洲佔最多。最早到意大利定居的華人之一就是青田人，在當地販售青田石。

（綜合報道）