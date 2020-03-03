【新冠肺炎】家貧買不起手機上網聽課　河南少女課業落後吞藥自殺

受新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，內地多地中小學都採取網上授課，師生使用電子設備連線互聯網，遠程教學及交收功課。 但河南南陽鄧州市一名14歲女生，因家中貧困無錢購買智能手機，而無法及時聽課，影響課業，2月29日上午吞下母親治療精神疾病的藥物自殺，被送院搶救，所幸搶救及時，目前已經沒有生命危險。

據內媒報道，事主是鄧州市上營村一名李姓初三女生，李父因左腿殘疾，只能為人補鞋維生，而母親則因患精神病，無經濟能力且常年吃藥；李女還有兩名姊弟，均在求學階段，故家中開銷巨大，日子過得十分艱苦。

李女的父親患有左腿殘疾。（影片截圖）

報道稱，當地由於疫情停課，李父東挪西湊才買了一部智能手機，供子女3人上網聽課，但因3人同時面對大量課業，一部手機無法同時兼顧。有知情人透露，李女使用手機上網聽課的時間不足，導致追不上進度，受到老師及同學質疑，才一時想不開，企圖吞藥結束生命。家人發現後，立即把她送到鄧州市中心醫院搶救，生命一度垂危。

對此，李父表示，以前子女是不用手機的，但現在要上網課，沒有辦法才給她們用，他也不清楚女兒的自殺原因，「大女兒寫完作業，二女兒（上網課）時間過了，不知道是為了手機還是不想做作業」。他又表示，事發當天校方剛好出考試題，女兒可能比較着急才想不開，家人從不會批評女兒的學業進度。

事發後收到萬多元捐款

李父又指，事後妻子的藥已沒有了，因為封路，暫時沒辦法去買藥，只有等疫情過了再去買。他並稱，自己家是低保戶，女兒出事後，村和鄉都組織了捐款，目前已經收到人民幣1萬多元捐款，「這錢是給3個孩子上學用的，夠了，已經沒有困難了。」

上營村杜姓村委書記則表示，網上文章存在炒作，「不是那回事兒」。他指出，雖然李父是殘疾人士，其妻子確患有精神疾病，但其家庭狀況「並沒有網傳的那麼嚴重」。

當地政府周日（3月1日）通報，李女經治療後暫無生命危險。當地已成立調查組，對女生服藥原因深入調查。

（綜合報道）