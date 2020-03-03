【新冠肺炎】騰訊全員返工首日：回公司需通行證　電梯變九宮格

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情下，內地大部分企業自農曆新年開始幾乎處於停工狀態。目前疫情逐漸穩定且有好轉態勢，各地區陸續啟動復工復產。 內地最大的互聯網企業騰訊在3月2日（周一）迎來了疫情之下的全員「返工日」，內媒《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」報道指，位於深圳的騰訊濱海大廈採取多種措施以保障衛生，包括在電梯的地上以九宮格方式劃分空間，每個格內只可站立一人，防止擁擠的電梯成為新冠肺炎病毒傳播的溫床。

報道指，騰訊員工需持有合資格的電子通行證才能進入大廈上班。騰訊方面表示，所有需要返回公司的員工要做好三件事情，包括一、按時完成學習《騰訊員工應對「新型冠狀病毒」須知》，如未學習，電子通行證將顯示紅色不可返崗狀態；二、健康信息及時申報；三、電子通行證提前查詢，確認是否有返崗資格。

相關人士表示，該電子通行證根據前一天晚上8點前的健康報備信息、必修課學習情況、住址疫情自動生成。按照要求，騰訊員工必須每天出門前先查看通行證，確認是否有資格進入大廈。

相關人士透露，目前騰訊要求盡量減少集中式內外部會議，建議選擇以線上會議方式進行。關於更多人關心的口罩問題，騰訊方面稱，員工可以每人每周領取10個口罩。

騰訊方面稱，非常時期為了降低病毒傳播風險，在未來一段時間內，餐廳都將採取疫情時期的特殊用餐模式。期間會停止餐廳堂食，會派發早餐予員工，午、晚餐也會以飯盒形式配餐，員工回到各自辦公桌上用餐。